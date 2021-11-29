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Kileci’den Çin’e iş birliği çağrısı

Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşması’nda konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Çinli iş insanlarına petrokimya gibi hammadde ile lojistik alanında yatırım konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

GAZİANTEP 29.11.2021, 11:08
Kileci’den Çin’e iş birliği çağrısı

Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşması’nda konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Çinli iş insanlarına petrokimya gibi hammadde ile lojistik alanında yatırım konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşması; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde; Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası destekleri ile gerçekleştirildi. Dünya Gazetesi Başyazarı Şeref Oğuz’un moderatörlüğündeki forumda konuşan GAİB Başkanı Fikret Kileci, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarına dikkat çekti.

"Pandemi çalışma kültürünü arttırdı"

Pandeminin iş hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Pandemide eksik yanlarımızı gördük ve buradan birtakım dersler çıkardık. Bunlardan en önemlisi birlikte hareket etme kültürüydü. Bizde zaten var olan ancak iş sahasında pek kullanmadığımız bu özellik, pandemi sürecinde bizleri ortak paydada birleşmeye ve kolektif hareket etmeye itti. Bölgemizin coğrafi konumunun önemi ve ne kadar güçlü bir üretim kültürüne sahip olduğu da bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

"Hijyen, teknik, tekstil ve gıdanın önemi arttı"

Pandemi sürecinde önemi artan hijyen, teknik tekstil ve gıda sektöründe dünyada kendi kendine yeten birkaç ülkeden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Başkan Kileci, özellikle teknik tekstilde Türkiye ve Çin’in dünya piyasasına yön verdiğini ifade etti. Türkiye’nin teknik tekstilde önemli bir pazar payına sahip olduğunu belirten Kileci, "Teknik tekstilde çok iyi bir noktadayız. Bu kalemde ciddi bir ihracatımız var. Pandemiyle birlikte hijyen ürünleri ve teknik tekstilin önemi arttı ve bu da ihracatımıza çok olumlu yansıdı" şeklinde konuştu.

"Alın terinin yanına akıl terini de koymalıyız"

Türk ve Çinli iş insanlarının buluştuğu forumda, artık yatırım yaparken alın terinin yanına akıl terini de koymak gerektiğine dikkat çeken Başkan Kileci, konuşmasında şunları söyledi:

"Uluslararası ticarette partnerlere ihtiyacımız oluyor. Çünkü belli güçleri bir araya getirerek iş birliğine gittiğinizde çok daha önemli başarılar elde ediyorsunuz. Çinli dostlarımızla da görünen ve görünmeyen birçok ortak paydamız var. Çin çok önemli bir üretim kapasitesine sahip. Bizim de oturmuş bir üretim kültürümüz ve pazara olan yakınlığımızdan kaynaklı önemli coğrafi avantajlarımız var. Birkaç saatlik uçuşla dünyanın yaklaşık yüzde 40’ına ulaşabilme şansına sahip güvenli bir bölgeyiz. Bu coğrafyada Avrupa’ya, Afrika’ya, Ortadoğu’ya ve belli ölçülerde Kuzey’e yakın olan en önemli lokasyonlardan bir tanesiyiz. Dünyanın birçok noktası ile diyaloglarımız devam ediyor. Bu görüşmelerde avantajları ile öne çıkan ve bizimle ciddi işler yapmak isteyen her ülke bizim için potansiyel birer ticari partnerdir. Güneydoğulu iş insanları olarak bize en doğru faydayı sağlayacak olanlarla iş birliği yapmak istiyoruz."

"Petrokimya ve lojistik stratejik sektörler"

Foruma katılan Çinli yetkililere ve iş insanlarına yatırım önerisinde bulunan Kileci, özellikle petrokimya ve lojistik yatırımlarına dikkat çekti. Kileci, "Çinli dostlarıma en büyük tavsiyem şu olacaktır: Türkiye’de hammadde üretimi yapan tesislere ortak olsunlar ya da birlikte yatırım yapalım. Mesela petrokimyada çok ciddi bir tüketimimiz var. Bu sahada partnerlere ihtiyacımız var. Buna ek olarak şu anda dünyanın en önemli konularından birisi olan lojistiği gündeme getirmek isterim. Eğer dış ticarette lojistik anlamında avantajınız yoksa tüm şartlar aleyhinize dönüyor. Lojistik yatırımlarının ise karayoluna yapılmaması gerektiğinin altını özellikle çiziyorum. Daha çevreci olan demir yolu, deniz yolu ve nehir yolu taşımacılığı üzerinde çalışmak gerekiyor. Özellikle hammadde yatırımı ve lojistik konusunda Çinli paydaşlarımızla birlikte hareket edersek, tüm dünyaya çok daha büyük ölçekte bir pazarlama yapabiliriz" dedi.

"Amanos Tüneli bölge için çok önemli"

Türkiye’nin lojistik yatırımlarına büyük önem verdiğini de kaydeden Kileci, bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen Amanos Tüneli projesini örnek gösterdi. Konuyla ilgili şunları kaydeden Kileci: "Bölgemiz için çok önemli olan Amanos Tüneli projesinde demiryolu yoktu. Şimdi Bölgenin Akdeniz’e ulaşımını kolaylaştıracak olan Amanos Tüneli projesinde karayolunun yanında demiryolu da gündeme geldi. Böyle olursa çok daha ekonomik şartlarda İskenderun Limanı’na bütün emtianızı transfer edebilirsiniz. Bu demiryolu ağı Çin’e kadar gidecek. Çok daha ekonomik ve güvenli bir şekilde lojistiği sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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