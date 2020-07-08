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Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı
GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİNDE KAYMAKAM ABDULHAMİT MUTLU, SON GÜNLERDE İLÇEDE YENİ TİP KOVİD-19 KORONAVİRÜS SALGININDA ARTIŞ OLDUĞUNU BELİRTEREK, UYARIDA BULUNDU.
GAZİANTEP 08.07.2020, 18:17
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Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, son günlerde ilçede yeni tip Kovid-19 koronavirüs salgınında artış olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.
Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizde son günlerde vakalar da ciddi bir artış yaşanmaktadır. Hastalıkla ilgili belirtileri olan vatandaşlarımızın sağlık kurumunu arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Hastaneye test talebiyle gitmeyelim. Evlerinizde kalmanız, panik yapmamanız ve tedbirlere uymanız önemlidir" ifadelerini kullandı.
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