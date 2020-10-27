Kaplan’dan 29 Ekim kutlaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Cumhuriyetin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun ilan edildiğini hatırlatan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, “Kurtuluş Savaşı’nda canları ve kanları pahasına savaşarak adeta bir kahramanlık destanı yazan ve bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan atalarımızı şükran ve minnetle anıyoruz. Her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşını kazanan atalarımızın kurduğu Cumhuriyet bugün dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi. Türkiye Cumhuriyetini daha da güçlendirerek gelecek nesillere bırakmak için daha çok çalışmalıyız. Toplum olarak birbirimizi daha çok sevmeli ve birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmeliyiz. Milli mücadele ruhunu yaşatarak Cumhuriyetimizi güçlendirmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını coşku ile kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.