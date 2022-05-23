Kanlı Nigar müzikali sanatseverlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivalinde Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları tarafından Kanlı Nigar müzikali sahnelendi.

Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’ni dolduran sanatseverler için sahneleyen Antalya DOB sanatçıları, oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Kanlı Nigar müzikalini ilgiyle izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali’nin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Festivalin son gününde Memleketim müzikali ile vatandaşları buluşturacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olunca şiir, nağme olunca musiki, oyma olunca heykeltıraşlık, bina olunca da mimarlık olur’ sözüne çok değer veriyorum. Biz sizlerle bu güzelliği hep beraber Büyükşehir Belediyesi olarak ortak yaşamak istiyoruz. Birçok festivalin yanı sıra birçok etkinliğimiz de var. Bunlardan bir tanesi 24 Mayıs’ta. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’yı hazırlanan bir etkinlikle anacağız. Bu etkinliğe de siz kıymetli katılımcıları bekliyoruz’’ diye konuştu

Kanlı Nigar müzikali, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, müziklerini Cem İdiz’in bestelediği eseri Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koreografiyi ise Özgür Barılı üstlendi.