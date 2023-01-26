Kadooğlu uluslararası nakliyecileri dinledi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyelerinin sorunlarını dinledi. Sürdürülebilir ihracatın gerçekleştirilmesi için nakliyecilerin sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Celal Kadooğlu “İhracatın yükünü nakliyecilerimiz çekiyor. Sorunlarını çözümü için üzerimize düşenleri yapacağız” dedi.

Yaşadıkları sorunları ihracatçılarla paylaşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyeleri GAİB hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Memik Hilmi Taner sektörün yaşadığı sıkıntıları dile getirerek “Türkiye’nin ihracatının artması için biz nakliyeciler elimizden gelenleri yapıyoruz. Bütün zorluklara rağmen sektörümüzdeki üstlendiğimiz görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Gaziantep’te 5000 tır ihracata yönelik çalışıyor. Şu anda en büyük sorunumuz AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta şoförlerimizin vize ve belge sorunudur. Balkan ülkeleri ve diğer AB ülkeleri önümüze zorlu vize şartları sunarken vize randevu ve sonuçlanmasında geçen zamanda ihracatımızın aksamasına neden oluyor. Diğer taraftan özellikle Gaziantep OSB’de yer alan gümrük alanında düzenlemeler yapılması ve tırlarımızın sahaya rahat giriş çıkışlar yaparken bekleme sürelerinde çalışanlar için mutlaka sosyal tesislerin yapılması gerekiyor” dedi.

Nakliyecilerin vize sorunu ihracatı olumsuz etkiler

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu da uluslararası nakliyecilerin sorunlarının bütün ihracatçıları yakından ilgilendirdiğini ve bu sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını, konuyu TİM’e ve ilgili bakanlıklara ileteceklerini ifade ederek, “Bugün yönetim kurulu üyelerimizle birlikte UND Başkan Yardımcısı Memik Hilmi Taner ve beraberindeki heyeti ağırladık. Nakliyecilerimizin sorunları bizim sorunlarımızdır. Türkiye’nin ihracatta ki yükünü nakliyecilerimiz taşıyor. Elbette bizim için en önemli pazarlardan birisi olan AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın yaşanan sıkıntılardan dolayı yavaşlaması ve nakliyecilerimizin yol güzergahlarındaki ülkelerle farklı sorunlar yaşaması hepimizi olumsuz olarak etkilemektedir. Nakliyecilerimizin vize sorunlarının ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulması ve bu süreçlerin kısaltılması en temel sorunlardan birisi. İhracatta önemli olan hızlı ve zamanında nakliyedir. Nakliyecilerimizin vize sorunlarıyla ilgili çözümün hızlandırılması için konuyu ilgili bakanlıklarımıza ileteceğiz ve konunun takipçisi olacağız. Gaziantep’te bu olumsuzluklardan etkilenen beş binin üzerinde tır ve yaklaşık 20 bin civarında bu sektörde aktif olarak çalışan bulunmaktadır. Diğer taraftan Gaziantep’te gümrük sahasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi, nakliyecilerimizin talep ettiği saha düzenlemelerinin yapılabilmesi için de ilgili mercilerle temas halinde olacak, sorunların yerinde incelenmesini sağlayarak bu alanda gerekli iyileştirmelerin ve şehrimize yakışır bir gümrük sahası oluşturulmasında da gerekli desteği vereceğiz” dedi.