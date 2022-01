Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Ağar Anka’da

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi hekim kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Sağlık alanında birçok branşta hizmet veren ve sahip olduğu hekim kadrosuyla bölgenin en güçlü hastaneleri arasında yer alan ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar’ı da kattı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Barış Ağar, ihtisasını 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamladı. Dr. Ağar mezun olduktan sonra Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat Devlet Hastanesi, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görev yaptı.

Op. Dr. Ağar’ın Journal of clinical obstetrics and gynecology ve TJOD Gaziantep şubesi yönetim kurulu üyeliği bulunuyor. Gebelik takibi-normal doğum-ssvd, riskli gebelikler (plasenta invazyon anomalileri), tekrarlayan gebelik kayıpları, infertilite, genital estetik, laparoskopik ameliyatlar, histeroskopi, endometriozis /endometrıoma yönetimi ve cerrahisi, kist, myom ve rahim ameliyatları, ürojinekoloji (idrar kaçırma) operasyonları, menapoz takibi , pcos (polikistik over sendromu), adet düzensizlikleri, rahim sarkması operasyonları, anormal uterin kanama yönetimi, jinekolojik enfeksiyonlar, kontrasepsiyon, kolposkopi/ genital siğiller Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar’ın tıbbi ilgi ve uzmanlık alanlarıdır.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.