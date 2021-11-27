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Japonya Büyükelçisi’nden GAÜN’e övgü

Gaziantep Üniversitesinde ziyaret ve görüşmelerde bulunan Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Gaziantep Üniversitesinin 104 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapmasını çok önemli bulduğunu söyleyerek, “Umarım Japon üniversiteleri de çok sayıda ülkenin öğrencilerine eğitim vererek uluslararası katılımı artırırlar” dedi.

GAZİANTEP 27.11.2021, 17:12
Japonya Büyükelçisi’nden GAÜN’e övgü

Gaziantep Üniversitesinde ziyaret ve görüşmelerde bulunan Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Gaziantep Üniversitesinin 104 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapmasını çok önemli bulduğunu söyleyerek, “Umarım Japon üniversiteleri de çok sayıda ülkenin öğrencilerine eğitim vererek uluslararası katılımı artırırlar” dedi.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Japon Hükümeti, Amerika Göç, Nüfus ve Mülteciler Bürosu ve IOM Geliştirme fonu tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından desteklenen Gaziantep Üniversitesi Uyum ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, TEKNOFEST’e katılan öğrenciler de dahil olmak üzere öğrencilerin merkezde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Yaptıkları çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik eden Kazuhiro Suzuki, Gaziantep Üniversitesinde bulunan Uyum ve İnovasyon Merkezi’nden övgüyle bahsederek, önemli izlenimler edindiğini söyledi. Büyükelçi Suzuki, “Uyum ve İnovasyon Merkezi, göçmenler de dahil tüm öğrencileri, ileri mühendislik çalışmaları kapsamında bir araya getiren önemli ve faydalı bir proje. Göçmen öğrencilerin de Gaziantep Üniversitesine önemli ölçüde entegre olmasından dolayı çok etkilendim. Öğrencilerin bu merkezden daha çok faydalanmalarının ve yaptıkları çalışmaları daha da ileri götürmelerinin hem Türkiye hem de Ortadoğu ülkelerine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umuyorum Japonya’nın bu merkeze yaptığı yardım, genç ve tutkulu öğrencilerin kendini geliştirmelerine katkı sunuyordur” şeklinde konuştu.

“Yabancı öğrenci sayısındaki çeşitlilik çok anlamlı”

104 Ülkeden yaklaşık 6 bin 500 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesindeki bu durumu olumlu bulduğunu ifade eden Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, “Çok sayıda ülkenin öğrencisine ev sahipliği yapılması çok önemli. Umarım Japon üniversiteleri de bu şekilde uluslararası katılımı güçlendireceklerdir. Öğrencilerde eminim ki, Gaziantep Üniversitesine kendi katkılarını sunacaklarıdır” dedi.

“Öğrenciler güzel işler çıkartıyor”

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise Gaziantep Üniversitesinin böyle bir uygulama merkezine ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Uyum ve İnovasyon Merkezi, kaynak olarak Japon halkının yapmış olduğu yardım ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu’nun desteklediği bir proje. Bu projede öğrenciler aldıkları eğitimler neticesinde, yaptıkları tasarım, üretim ve uygulamalarla çok güzel işler çıkartıyorlar. TEKNNOFEST’e hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duydukları uçak, helikopter, drone (İHA), roket ve benzerlilerinin parçalarını burada bulunan CNC ve 3D yazıcılarla üretiyorlar. Böyle bir projenin Japonya tarafından finanse edilmesi ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından desteklenmesinin çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Projede çalışan ve istifade eden farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bir arada bulunması ve birlikte çalışmaları öğrencilerin yakınlaşmalarına ve kaynaşmalarına katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Proje Müdürü Mohanad Ameen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ve proje çalışanları öğrencilerle sohbet etti.

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