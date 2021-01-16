İtfaiye soba zehirlenmelerine karşı uyardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde kapı kapı dolaşılarak soba kurulumu ve olası zehirlenmeler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sobadan sızan zehirli gaz nedeniyle meydana gelebilecek olası zehirlenmelerin önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Ekipler, Şahinbey’e bağlı Vatan, Güzelvadi, Çamlıca, 60. Yıl ve Şehitkamil’deki Mevlana, Eyyüp Sultan mahallelerini karış karış gezdi, mahalle sakinlerini ziyaret etti. Evlerde kurulan yanlış sobalar için vatandaş uyarıldı, sobanın doğru kullanımına ilişkin bilgi verildi. Öte yandan soba zehirlenmelerinin ne gibi durumlarda ortaya çıktığına dair vatandaşa bilgi veren ekipler, soba zehirlenmelerinin özellikle yanlış kurulum ve kullanımdan kaynaklandığına dikkati çekerek, gece yatarken sobaya kömür ilave edilmesinin en sık yapılan yanlışlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Büyükşehir itfaiye ekiplerinin aktardığı bilgi ve tecrübelerinden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, bundan sonra sobalarını doğru bir şekilde kurup kullanacaklarını söyledi.