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İşletmecilerden sicil affı ve yapılandırma talebi

Pandemiyle çek ve kredi ödemelerinde sıkıntı yaşayan işletmeciler ve meslek odalarının başkanları yapılandırma taksitlerinin Ocak yerine Haziran ayında başlamasını isteyerek, sicil affı getirilmesini talep etti.

GAZİANTEP 29.12.2020, 16:13
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İşletmecilerden sicil affı ve yapılandırma talebi

Pandemiyle çek ve kredi ödemelerinde sıkıntı yaşayan işletmeciler ve meslek odalarının başkanları yapılandırma taksitlerinin Ocak yerine Haziran ayında başlamasını isteyerek, sicil affı getirilmesini talep etti.

Ekonomi gazetecilerinin Türkiye’deki en etkin çatı sivil toplum kuruluşu Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD), üreten şehirlerin kanaat önderleriyle gazetecileri bir araya getiren ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğini sürdürüyor.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen iki saatlikprogramın bu haftaki konukları Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş oldu. Moderatörlüğünü EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın yaptığı toplantıda oda başkanları pandemi dolayısıyla zor günler geçiren işletmeler için sicil affı ve süreci hala devam eden yapılandırma için taksit ödeme ertelemesi istedi.

"Bankalar affedilen sicili silmiyor"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, bu dönemde krediye en fazla ihtiyaç duyan işletmelerin birçoğunun bozuk sicilden dolayı mağdur olduğunu belirterek, “Gerek geçmişte gerekse pandemi sürecinde çekini, kredisini zamanında ödeyemeyen işletme sayımız hayli arttı. Krediye en fazla ihtiyacı olan bu kesimi ayakta tutabilmemiz için sicil affı şart. TOBB bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Yakın bir sürede sicil affı düzenlemesinin yapılacağını umuyoruz. Yanı sıra bu kesime Kredi Garanti Fonu’nu daha etkin çalıştırarak ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Geçmişte yapılan sicil affı sonrası bankaların bu arşivlerini silmediklerini de biliyoruz. Yeniden gerçekleştirilecek sicil affında bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyor” dedi.

"Taksitler Haziran’da başlamalı"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da pandemide başta hizmet olmak üzere birçok sektörün çok zor durumda kaldığını, işsiz bir yaz döneminden sonra işletmelerin bir yaz dönemi daha atlatamayacağını belirterek, “Yapılandırma taksitlerinin en azından Haziran ayında başlatılacağını bekliyorduk. İşletmelerimiz uzun bir süredir kazanmıyor. Dolayısıyla yapılandırma taksitleri hangi parayla ödenecek. Yeni bir yasal düzenlemeye acil ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş da gerçekleştirilen yapılandırmaların ilk taksit dönemiyle birlikte bozulacağını belirterek, “Sicil affıyla birlikte daha rasyonel bir yapılandırma düzenlemesi bekliyoruz” diye konuştu.
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