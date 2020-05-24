İslahiye’de Mezarlıklar ilk kez boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından İslahiye’de ilk kez mezarlıklar ilk kez boş kaldı.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından, İslahiye ‘de de bayram günü yapılan mezarlık ziyaretinin yoğunluğun had safhada olduğu mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı.

Uygulamadan haberi olmayan kişilerin mezarlığa gelerek kapının kapalı olduğunu ve bilgilendirme notunu görerek geri döndüğü görüldü.

Yayımlanan Umumi Hıfzıssahha kararı ile bu kısıtlamanın 26 Mayıs gece 00:00 ‘a kadar devam edeceği bildirildi.