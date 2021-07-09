İslahiye Belediyesi canlı hayvan satış alanı yapıyor

İslahiye Belediyesi Bahçeli evler Mahallesinde yaklaşık 5 bin metre karelik bir alanı Canlı Hayvan satış alanı olarak inşa ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bin 250 metre karesi kapalı, Üç Bin 750 metre karesi açık alan olmak üzere toplamda 5 Bin metre karede ilçeye yakışır bir canlı hayvan pazarı inşa ediyor. İnşaat alanında incelmelerde bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Yıllardır ilçenin en büyük eksiklerinden olan canlı hayvan satış alanı inşa ediyoruz. İslahiyeli vatandaşlarımız hizmetin en güzeli hak ediyorlar. Daha güzel hizmetler için durmak yok yola devam" dedi.