İmkander’den 600 aileye 6 bin lahmacun

İmkander Gaziantep Şubesi Suriye’de 3 ayrı kampta kalan 600 aileye 6 bin lahmacun dağıtarak köprü olma görevini sürdürüyor.

İmkander Gaziantep Şubesi Hayırsever Mithat Başar’ın destekleriyle 3 ayrı kampta kalan 600 aileye toplam 6 bin lahmacun ve kampta kalan bin 500 çocuğa da gofret çikolata dağıttı. Veren el ile alan el arasında köprü görevi yaptıklarının altını çizen İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, Suriye’de yardıma muhtaç çok insanın olduğunu ve bunlara yardım etmek için köprü görevi yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

600 aileye 6 bin lahmacun

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere 3 ayrı kampta kalan 600 aileye 6 bin lahmacun dağıttıklarını ifade ederek, “Lahmacunun sayısı çok olunca bizzat bende yapımına yardımcı oldum. Çalışanlarımız herkes lahmacun yaptık. Bu benim eski işim olduğu için biraz tecrübem var. 3 ayrı kampta 600 aileye 6 bin adet lahmacun dağıttık. Bin 500 çocuğa çikolata gofret dağıttık. Çocuklar yardımsever Mithat Başar’a yardımları için dua etti. Bizde İmkander olarak hayra vesile olduk. Gaziantep İmkander olarak bu yardımları mazlumlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu tür yardımlara devam edeceğiz çünkü Suriye’de yardıma muhtaç çok kardeşimiz var. Allah Mithat Başar kardeşimizden yardımlarından dolayı razı olsun. İnanınki bir gofret bile o çocukları ne kadar mutlu ettiğini yaşamak lazım” diye konuştu.