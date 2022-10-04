İdare hukuku buluşmalarının yedincisi GAÜN’de yapıldı

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde “7. İdare Hukuku Buluşmaları Gaziantep” Çalıştayı’ açılış programı GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleşti.

Çalıştayın açılışında konuşan Gaziantep Vali Vekili Salih Altınok, idare hukukunun, anayasada kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklarla bireye tanınan hak ve hürriyetleri dengeleyen bir hukuk dalı olduğunu aktardı. Vali Vekili Altınok konuşmasının devamında, “İdarenin varoluş amacı vatandaşına karşı kamu hizmetini ve kamu yararını tesis etmektir. Bizim de görevimiz bu. İşte bu noktada idare hukuku devreye giriyor. İdare hukuku kamunun hizmetini yerine getirirken vatandaşın aleyhine bozulan yarar zarar dengesini yeniden kurmayı amaçlar. Bu amaçla idarenin faaliyetlerini kurallara tabi kılar, idarenin sınırlarını çizer ve bireyin hak ve hürriyetlerini güvence altına alır” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin her zaman kendini yenileyen bir ülke olduğunu kaydeden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “1923’te bir yenilik yaptık. Şimdi de başkanlık sistemine geçtik. Tabii ki canlı, idareler de canlıdır. Bu canlılığı sürdürebilmemiz için kendimizi yenilememiz lazım. Ben bu çalıştayın, kendimizi yenileyecek verileri ortak akıl çerçevesinde bir yere getireceğini düşünüyorum. O yüzden katkılarınız çok büyük. Türkiye bir yol ayrımına girdi. Başkanlık sistemine geçtik, realitedir geriye dönüş olmaz. Artık bunu sindirmemiz, İyileştirmemiz lazım” dedi.

Herkesin hakkının hukukunun korunmasının ancak adalet ile mümkün olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Adaleti sağlayacak olan adalet teşkilatımız. Burada verilecek kararların isabetliliği önemli. Herkesin yaşam hakkından tutun mülkiyet hakkına her türlü hakkını en yakından ilgilendiriyor. Özellikle idari yargı devletin çıkarmış olduğu kanunların uygulanmasını, idarelerin yapmış olduğu işleri çok yakın olarak denetliyor. Bu da kanunların doğru uygulanması, keyfiliğin ortadan kaldırılması gerçekten önemli” şeklinde konuştu.

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, 21. Yüzyıl küresel sürecinde taşra yönetimi ve yerel kalkınmaya atfedilen önemin arttığı günümüz dünyasında, ülkemizde de ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında yerel kalkınmanın öneminin arttığını belirtti. Prof. Dr. Siverekli, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin beraberinde getirdiği gerek yönetsel gerekse mali düzenlemeler söz konusu değişimlerin önemli bir parçası olarak, ülkemizde merkezi yönetim, taşra yönetimi ve yerel yönetimlerin etkin işleyişini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesine misafirperverliği için teşekkür eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Gülan, “20 farklı üniversitede 64 öğretim elemanı olarak Gaziantep’teyiz. Bu çalıştayda farklı üniversitelerden öğretim üyeleri olarak fikir alışverişinde bulunacağız. Taşra yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin güncel tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak ortak çözümler sunmaya çalışacağız” diye konuştu.

Program açılış konuşmaları sonrasında 7. İdare Hukuku Çalıştayı Birinci Oturumuyla devam etti.