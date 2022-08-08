İç Hastalıkları Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde

Medical Point Gaziantep Hastanesi uzman ve profesyonellerden oluşan güçlü kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz’ı hekim kadrosuna dahil etti.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz kimdir

Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz 2015 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimini tamamladı. Uzmanlık Eğitimini ise 2020’de aynı üniversite olan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz ilk olarak 2015’ten 2020 yılına kadar Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi’nde 2020 ile 2022 yıllarında ise Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde çalıştı. Bir çok kurs ve sertifika sahibi olan Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz’ın 2016’da Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Asistan Buluşması, 2019’da ise 5. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 2021’de 23. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi katılım sertifikası mevcuttur. Gaziantep-Kilis Tabip Odası Üyesi olan Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz’ın ilgi alanları ise, Diyabet, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Tiroid Hastalıkları, Anemi ve Kan Hastalıkları, Vitamin Eksiklikleri, Obezite, Karaciğer ve Böbrek Hastalıkları olarak sıralanmaktadır.