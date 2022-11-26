HKÜ’de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" paneli düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) tarafından, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle düzenlenen panel HKÜ Cine Amfi’de gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kadınların ailenin ve toplumun temel yapı taşları olduğunu belirterek, “Kadınlara yönelik şiddeti kabul etmek mümkün değildir. Bunun önüne geçmek için doğru tedbirleri toplum olarak ivedilikle almak ve mücadele etmek zorunludur ve hepimizin sorumluluğudur. Konu hakkındaki farkındalığı artırmak için yapılan bu etkinliği düzenleyen KADMER’e teşekkür ediyorum” dedi. KADMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özgüner’in, kapsayıcılığı ve bu konudaki bilgilendirme misyonununu yansıtan bir yelpazede, şiddet algısının bilinmesi, öğrenciler açısından nasıl görüldüğü ve bu konudaki farkındalığı artıracak bir program hazırlamaya çalıştıklarını ifade ettiği panelde; Doç. Dr. Eda Dineri, ‘Cumhuriyet Döneminden Bugüne Kadın’, Prof. Dr. Feyza Doyran, ‘Bayan Değil Kadın: Cinsiyetçi Söylem Farkındalığı’, Dr. Öğretim Üyesi Ali Tanju Sarıgül ise ‘Israrlı Takip’, konularını ele alırken, moderatörlüğü Öğretim Görevlisi Batu Duru üstlendi.

Panel "Oyunlarla Yaşayanlar Tiyatro Topluluğu tarafından “Kadına Ne Olur ki?” adlı tiyatro oyununun sergilenmesinin ardından sona erdi.