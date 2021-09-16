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HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından ’’Eğitici Eğitimleri’’ semineri düzenlendi. HKÜ’nün akademisyenlere yönelik organize ettiği, akademik gelişimlerini desteklemek için yapılan ve üç gün süren seminerde; akademisyenler ve öğrencilerin iletişiminin nasıl sağlanması gerektiğine dair önemli sunumlar yapıldı.

GAZİANTEP 16.09.2021, 10:04
HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından ’’Eğitici Eğitimleri’’ semineri düzenlendi. HKÜ’nün akademisyenlere yönelik organize ettiği, akademik gelişimlerini desteklemek için yapılan ve üç gün süren seminerde; akademisyenler ve öğrencilerin iletişiminin nasıl sağlanması gerektiğine dair önemli sunumlar yapıldı.

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu tarafından yürütülen ve akademisyenlerin eğitim bilimleri alanındaki yeni kazanımlarının, kendi eğitim süreçlerinin geliştirilmesine katkı amacıyla düzenlenen eğitici eğitimi seminerinde üç ayrı oturum yer aldı. Öğretim elemanları ve öğrencilerin iletişiminin nasıl sağlanmasına dair önemli sunumların yapıldığı eğitimlerde; HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ’Akademisyen Olarak Pandemi Sürecinde Denge Arayışı ve İyi Olma’, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Akbaş ’Ölçme ve Değerlendirme’, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feyza Doyran ’Sınıf Yönetiminde Etkili İletişim’, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Üzümcü ’Teknoloji Destekli Öğretim’, Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Burcu Gürkan ’Öğretimin Planlanması’ ve Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Yaşar Özbay ’Pandemi Sürecinde Öğretimsel Yılmazlık’ konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Pandemi sürecinde denge arayışı ve iyi olma

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ’Akademisyen Olarak Pandemi Sürecinde Denge Arayışı ve İyi Olma’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacıfazlıoğlu, pandemi sürecinde motivasyon ve çeviklik kavramları, denge modelleri, tamamlayıcı çözümler, yansıtıcı düşünce uygulamalarından örnekler vererek sunumunu gerçekleştirdi.

Zengin içeriği ve yoğun katılım ile gerçekleşen seminer sonunda katılımcı akademisyenler, eğitimden memnun olduklarını ve yeni kazanımlar elde ettiklerini, bu kazanımlarını sınıf içi uygulamalara aktaracaklarını dile getirdi. Seminer soru-cevap kısmının ardından tamamlandı.

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