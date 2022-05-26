HKÜ’de 3. İslami Muhasebe ve Finans Konferansı Gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen “3. İslami Muhasebe ve Finans Konferansı” 10 farklı ülkeden 79 bilim insanı ile sektörün en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (BDDK) Mehmet Ali Akben, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Ziraat Katılım Genel Müdürü ve Kongre Sponsoru Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Çelik, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazlum Çelik, Akademisyen Taha Meli Arvas, Kongre Onur Konuğu Prof. Dr. Mehmet Asutay Türkiye’nin ve dünyanın etkili muhasebe ve finansman akademisyenleri, muhasebe ve denetim şirketleri, bürokratlar, muhasebeciler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Kongre programı içerisinde yapılacak 3 panelde Katılım Bankacılığı Sistemi, Sorunları ve Fırsatlar, Ekonomik Krizlerin Önlenmesinde İslami Finans ve İslami İşletmecilik Uygulamaları ile İslam iktisadı ve Kalkınma da tartışılan konular arasında yer aldı.

’’Elektronik bankacılığın yolu açıldı’’

Bankalara uzaktan kimlik tespiti yöntemini kullanarak müşterilerle elektronik ortamda sözleşme yapabilme imkanı sağladıklarını belirten BDDK Başkanı Akben, “Önümüzdeki dönemlerde, hem genel finans sektörümüzü hem katılım finans sektörümüzü hem de muhasebe uygulamalarımızı derinden etkileyebilecek konulardan biri finansal hizmetlerin dijitalleşmesidir. Günümüzde birçok finansal hizmetin internet altyapısının ve farklı iletişim teknolojilerinin kullanımı ile dijital ortamlarda sunulmaya başladığını görüyoruz. Dijital finansal uygulamalar, operasyon maliyetlerinin azalmasına, finansal kapsayıcılığın artmasına ve yeni ürün ve hizmetlerin sunulmasına imkân vermektedir. Bankalarımızın küresel ölçekteki rekabet güçlerinin korunması için bu alanda gerekli yatırımları yapmaları gerekmektedir. Biz de BDDK olarak geçtiğimiz dönemlerde bu alanda önemli adımları atmış bulunmaktayız. 2021 yılının Nisan ayında yayımlamış olduğumuz Yönetmelik ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanarak müşterileri ile elektronik ortamda sözleşme kurmasına imkân verdik. Aynı yılın Aralık ayında “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliği” yayımlayarak, ülkemizde elektronik ortamda bankacılık yapılmasının yolunu açtık” dedi.

’’Akademik çalışmalar yeniliklere ışık tutuyor’’

Küresel ekonomi araçlarında dijital yeni bankacılık ve sigortacılık yöntemleri geliştiğini vurgulayan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, “İslam dünyasının, faiz hassasiyeti nedeniyle tasarrufların değerlendirilmesi, varlıkların güvence altına alınması veya kaynak ihtiyaçlarının karşılanması noktalarında geleneksel bankacılık ve sigortacılık yöntemlerine katılım bankacılığı ile varlığa dayalı esas ile çalışan sistemlere her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği görülmektedir. Bu talebi karşılamak amacıyla Ülkemizde Bankacılık sisteminin içerisinde katılım bankacılığının payı % 7’lere ulaşmış ve 2025 yılına kadar bu oranın % 15’e yükselmesi beklenmektedir. Küresel ekonomi araçlarında dijital yeni bankacılık ve sigortacılık yöntemleri gelişirken, bu alanda yapılan akademik çalışmalar da farklı bakış açılarına ve bazı radikal yeniliklere ışık tutmaktadır” dedi.

’’Kullandığımız fonlarımızın büyüklüğü 369 milyar TL’ye ulaştı’’

Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Çelik ise, “Katılım bankaları, ekonomik büyümeye çok yönlü katkıda bulunmaya 2021 yılında da devam etti. Aktiflerimiz 717 Milyar TL’ye, Aktiflerin bankacılık sektöründeki payı %8’e ulaşırken, kullandırılan fonlarımızın büyüklüğü 369 Milyar TL’ye ulaştı. Reel sektöre ve ticarete kaynak sağlamaya devam eden katılım bankalarımız, bu dönemde de KOBİ’lere 100 Milyar TL’nin üzerinde kaynak sağladı. Söz konusu finansmanların toplam fonlar içerisinde yüzde 27’lik bir kısmı oluşturduğu düşünüldüğünde KOBİ’lerimizi desteklemeye özel bir önem verdiğimiz görülecektir. Toplanan Fonlarda Pazar payımızı 2012’den itibaren sürdürülebilir bir şekilde artırarak, sektörden aldığımız payı yüzde 10’a çıkardık. Ayrıca, 2021 yılı sonunda dövizden TL’ye dönüşümün ve TL tasarrufların artırılmasına yönelik yapılan düzenlemelerin olumlu etkilerini bilançolarımızda görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

’’Katılım Bankacılığının stratejik hedeflere ulaşacağına inancım tamdır’’

Ziraat Katılım Genel Müdürü ve Kongre Sponsoru Metin Özdemir, “Katılım Bankacılığının uluslararası temsilcileri ile bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla bilimsel değerlendirmeler yapmak, sektörümüze her zaman güç katmaktadır. İslami Finans ve Muhasebe Kongresi bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Tasarruf sahiplerinin birikimleri ile üretimin, ticaretin ve sürdürülebilir ekonominin desteklenmesini esas alan Katılım Bankacılığına ilgi giderek artmaktadır. Yürüttüğümüz tüm faaliyetler ve atacağımız tüm yeni adımlar, topluma değer katmayı hedeflemektedir. Önümüzdeki dönemde Katılım Bankacılığının stratejik hedeflerine ulaşacağına inancım tamdır’’

’’10 Farklı ülkeden 79 bilim adamı katıldı’’

İki ayrı panelde birçok güncel bilgilerin en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirileceğini aktaran Rektör Dereli, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, ekonomi ve finans alanında ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayabilecek mezunlar yetiştirmeye gayret ederken, iş dünyasının problemlerinin çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmayı, yatırımcılar ve yöneticiler için yol gösterici bilimsel toplantılar yapmayı ihmal etmiyoruz. İşte bugün onlardan biri olan 3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi’ni hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 10 farklı ülkeden 79 bilim insanı ile sektörün en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz kongremizde İslami Finans, İslam İktisadı ve Sigortacılık ve benzeri alanlarda sunulacak tebliğler, yapılacak anahtar ve davetli konuşmalar ile panel tartışmaları literatürdeki büyük bir boşluğu dolduracak ve alanına değer katacaktır” diye konuştu.

Açılış plaketinin de verildiği program 3 gün boyunca devam edecek