HKÜ Rektörü Turgay Dereli’den 19 Mayıs mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gençlerin ülke için büyük bir önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Türkay Dereli, "İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin ve onlara düşen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Sevgili gençler, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünde de vurguladığı gibi sizler, bizim ve bu milletin yarınları, istikbalisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını hiç tereddütsüz feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.