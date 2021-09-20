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Hayallerine ilk adımlarını attılar

Şehitkamil belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda eğitim görerek hayal ettikleri üniversiteleri kazanan gençler, şimdiki hedeflerinin ise akademik eğitimlerini tamamlayarak, kendileri gibi hayallerine uzanmak isteyen başarılı öğrencileri yetiştirebilmek olduğunu ifade etti.

GAZİANTEP 20.09.2021, 13:04
Hayallerine ilk adımlarını attılar

Şehitkamil belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda eğitim görerek hayal ettikleri üniversiteleri kazanan gençler, şimdiki hedeflerinin ise akademik eğitimlerini tamamlayarak, kendileri gibi hayallerine uzanmak isteyen başarılı öğrencileri yetiştirebilmek olduğunu ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda yaptıkları çalışmaların ardından hayal ettikleri üniversiteleri kazanan gençleri makamında misafir etti. Sınavlara hazırlık süreci boyunca genç öğrencileri çalışma yaptıkları tesislerde sık sık ziyaret ederek eğitmenlerden bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mutlu bir final yapan genç kursiyerlerin sevincine ortak oldu.

Sınav öncesinde kursta kendilerini ziyaret eden Başkan Fadıloğlu’na teşekkür eden öğrenciler, hayalini kurdukları üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve spor yöneticiliği gibi bölümleri kazanmanın heyecan ve büyük mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrenciler, bundan sonra ise kendileri gibi hedefleri olan öğrencilere örnek olmak ve hayallerine ulaşmak isteyen başarılı öğrenciler yetiştirebilmek olduğunu ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise ziyarette, öğrencilerin sevincinin kendisini de mutlu ettiğini belirterek, gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla destekleri sürdüreceklerini anlatan Fadıloğlu, "Gençlerimize yapılan yatırımı, geleceğimize yapılan en büyük yatırım olarak görüyor; bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında onların en nitelikli şekilde geleceğe hazırlanabilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzun 1. döneminde daha önce polis, bekçi, subay ve itfaiyecilik sınavlarını kazanarak hayallerindeki mesleğe başlama fırsatı yakalayan gençlerimiz olmuştu. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bu platformda da uzun süredir hummalı bir hazırlık yapan gençlerimiz, hayallerindeki üniversitelere adım attılar. Onların mutluluğunu paylaşıyor; kursiyerlerimizi, onlara büyük emek veren değerli eğitmenlerini ve gençlerimizin değerli ailelerini yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize, başarılı ve sağlıklı bir akademik eğitim süreci diliyorum" diye konuştu.

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