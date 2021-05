Hatem Hastanesi’nden bayram kutlaması

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, yayımladığı mesa ile Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Başhekim Hüseyin Esen, mesajında pandemi döneminde insanların sevdikleriyle her ne kadar bir arada olamasa da kalplerinin bir olmasının yeterli olacağını belirterek, "Bayram demek aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, sevincimizi paylaştığımız; millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, kendine has adetleri olan hayatımızın en kıymetli günleridir.Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle, bu bayramı da her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Her ne kadar bir arada olamasak da gönüllerimiz bir. Yeter ki sağlık ve sevgi evlerimizden eksik olmasın" ifadelerini kullandı.

İnsanların hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için covid 19 kurallarına ve tedbirlerine uyması gerektiğini de hatırlatan Esen, mesajının son bulömünde ise, "On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayını bitirip Mübarek Ramazan Bayramı’na bu sene de ulaşmanın sevinci ile başta kahraman sağlık çalışanları olmak üzere tüm halkımızın bayramını kutlar, sağlıklı günler dilerim" ifadelerine yer verdi.