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GTO’da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı olumsuz hava şartlarından dolayı video konferans yöntemiyle, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 27.01.2022, 16:50
GTO’da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı olumsuz hava şartlarından dolayı video konferans yöntemiyle, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı olumsuz hava şartlarından dolayı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

“Cefasını çektiğimiz kar bize sefa olacak”

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada pandeminin ardından bu sefer de hava koşulları sebebiyle bir araya gelemediklerini ve toplantıyı online olarak yapmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, “Gaziantep yıllar sonra ilk defa bu kadar fazla kar yağışı aldı. Olumsuz hava koşulları bizleri ulaşımdan, enerjiye her alanda oldukça olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı pek çok yapının çatılarını da olumsuz etkiliyor, birçok işletmenin çatısı çöktü. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. İkilim değişikliği, kuraklık pek çok platformda dile getiriliyor. Şimdi yağan karın cefasını çekiyoruz belki ama bu yoğun kar yağışı belki de yazın karşı karşıya kalmamız muhtemel olan kuraklığı bir nebze de olsa önleyecek, tarımsal ürünlerde bereket olacak. Şimdi çektiğimiz cefanın, yazın sefasını süreceğiz” ifadelerini kullandı.

“2022 yılında da gündemimiz ekonomi olacak”

Gaziantep Ticaret Odası’nın Ocak ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, çok yorgun düştükleri 2021 yılı boyunca en çok ekonomiyi konuştuklarını belirterek, “Görünen o ki 2022 yılında da gündemimiz ekonomi olacak” dedi.

Salgın hastalık ve enflasyonla uğraşırken şimdi de enerji kesintileri ve olumsuz hava şartlarının ekonomik aktiviteyi sekteye uğrattığını söyleyen Başkan Yıldırım, “Neredeyse tüm ülkede etkisini gösteren kar yağışı üretimi, ticareti ve günlük yaşamımızı olumsuz etkiledi. Bununla beraber, zaten müthiş bir maliyet baskısı altında olan sanayici enerji kesintileri ile karşı karşıya kaldı. Üretim maliyeti zaten çok artış göstermişken şimdi üretim yapamama sorunu doğdu. Sanayide doğalgaz kesintisi sonrası elektrik kesintilerinin de devreye girecek olması, sanayi üretimi, ihracat ve dolayısıyla büyüme için olumsuz bir durum” şeklinde konuştu.

“Yolumuzu açarsanız biz çok güzel yürürüz”

Son 2 yıldır salgın hastalık, hammadde fiyatları, döviz kurları, enerji zamları, faiz meselesi, ağır kış şartları gibi birçok krizi yönetmek durumunda kaldıklarını ifade eden Yıldırım, “Bu krizlerin yönetiminde her kesimin üzerine düşen sorumluklar var. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, ekonomi yönetiminin, bizim gibi meslek örgütlerinin, firmaların. Geçtiğimiz süreçte çıkaracağımız en önemli dersin ‘enerji güvenliği’ ve ‘enerji verimliliği’ olduğunu gördük. Bildiğiniz üzere, ‘Paris İklim Anlaşması’ ve ‘Yeşil Mutabakat’ yaptırımları da artık enerji verimliliğini keyfiyet olmaktan çıkarıp zorunlu kılıyor. İş dünyası olarak biz bu krizlerden gerekli dersleri alıyoruz. Ancak karar vericilerden de bize bu krizleri yaşatmayacak kararlar alıp uygulamasını bekliyoruz. Yolumuzu açarsanız biz çok güzel yürürüz” diye konuştu.

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