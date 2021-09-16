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GTO MYM’den Servis şoförlerine ücretsiz belgelendirme

Mesleki yeterlilik alanında yürüttüğü faaliyetlerle nitelikli iş gücü istihdamına önemli katkılar sunan GTO MYM, imzaladığı yeni protokolle birlikte servis şoförlerini GTO teminatıyla ücretsiz olarak belgelendirecek.

GAZİANTEP 16.09.2021, 16:33
GTO MYM’den Servis şoförlerine ücretsiz belgelendirme

Mesleki yeterlilik alanında yürüttüğü faaliyetlerle nitelikli iş gücü istihdamına önemli katkılar sunan GTO MYM, imzaladığı yeni protokolle birlikte servis şoförlerini GTO teminatıyla ücretsiz olarak belgelendirecek.

Gaziantep Ticaret Odası Destek A.Ş Mesleki Yeterlilik Merkezi ile Gaziantep Servisçiler ve Karayolu Taşıma Kooperatifi arasında Servis Aracı Şoförü alanında mesleki yeterlilik faaliyetlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, servis şoförlerinin mesleki yeterlilik sınav ücretlerinin AB Hibe Fonu’ndan karşılanacağını ve GTO teminatıyla belgelendirileceklerini ifade ederek şu detaylara yer verdi:

"Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve yalnızca şehrimiz için değil bölgemiz için de önemli bir misyon üstlenen GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi belgelendirme yaptığı alanları gün geçtikçe genişletiyor. Servis Aracı Şoförü alanında da uzun bir süredir belgelendirme ve sınav hizmeti sağlıyor. Biz istiyoruz ki her meslek nitelikli ve kalifiye kişilerce icra edilsin. Bu kapsamda servis şoförlerimize de önemli avantajlar sunuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan ‘Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II’ kapsamında servis şoförlerinin mesleki yeterlilik sınav ücretleri AB Hibe Fonu’ndan karşılanacak, teminatlarını da GTO olarak biz vereceğiz. Kısaca belge ücreti dışında herhangi bir ücret ödenmeyecek. Gaziantep Servisçiler ve Karayolu Taşıma Kooperatifi ile yaptığımız bu iş birliği ile de sektör çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi almasını teşvik edeceğiz. İş birlikleri münasebetiyle Kooperatif Başkanımız Sayın Şerif Dalgıç ve yönetimine teşekkür ediyorum."

İş birliği protokolünün imza törenine GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Servisçiler ve Karayolu Taşıma Kooperatifi Başkanı Şerif Dalgıç, Başkan Yardımcısı Abdullah Fakılı, GTO ve Destek A.Ş. Y.K. Üyesi Mustafa Bozgeyik, Destek A.Ş. Y.K. Üyesi Bülent Evyapan, Kooperatif Y.K Üyeleri Mehmet Karakuzulu, Mustafa Dalgıç, GTO Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner ve GTO MYM Genel Müdürü Gülay Böler katıldı.

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