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GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 18.05.2022, 12:08
GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GTO başkanları, yayımladıkları mesajda “19 Mayıs, Türk ulusunu aydınlığa kavuşturan ve Cumhuriyet ile buluşturan bir dönüm noktası olmuştur. Milletimiz içinde bulunduğu yokluğa ve yoksulluğa rağmen büyük bir kahramanlık göstererek, topraklarımıza ve varlığımıza göz dikenlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, destansı mücadeleler sonucunda kazanılan vatan topraklarını da Türk gençliğine emanet etmiş, ‘Bütün ümidim gençliktedir.’ demiştir. Hiç şüphemiz yoktur ki bugünün ve yarının gençleri atalarından aldığı bu kadim mirasa ilelebet sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı

19 Mayıs’ta atılan adımın, tükenmiş umutları yeşerten, tutsak kılınmaya çalışılan Türk milletini ayağa kaldıran tarihi bir adım olduğunu ifade eden GTO başkanları, “Milletimizin tarihini değiştiren 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıl dönümünü gururla coşkuyla kutluyoruz. Ata’mızın yaktığı bağımsızlık ateşini binlerce yıl boyunca ruhumuzda yaşamayı, gelecek nesillere de yaşatmayı en önemli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Asil milletimizin, tüm zorlu şartlara rağmen, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiği milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919 tarihi, bağımsızlık için dimdik duruşun en önemli simgesidir. Türk milleti için umutların hiçbir zaman tükenmeyeceğinin en belirgin örneği 19 Mayıs’tır. Bilinmelidir ki kadim milletimiz hiçbir güç karşısında boyun eğmemiş; yoksul kalsa da, dört bir yandan çevrilse de amansız mücadelesine devam ederek tüm dünyaya bağımsızlığını ilan etmiştir. Adeta dönüm noktamız olan bu tarihi günü Türk gençliğine armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki, hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.’ diyerek bugünün ve yarının gençlerine olan inancını da göstermiştir. Gaziantep Ticaret Odası olarak bizlerin de en önemli önceliği gençlerimizdir. Onların daha refah, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’de yaşamaları ve her türlü imkâna sahip olmaları için projeler üretmeye, ülke ekonomisine katkı sunacak çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Var gücümüzle de gençlerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bağımsızlık meşalesi geleceğimizin teminatı gençlerimizin elinde hiçbir zaman sönmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 103 yıl önce Samsun’da özgürlük ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milletimizin soluksuz yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; milletimizin ve hemşehrilerimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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