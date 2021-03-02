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GTB Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) şubat ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 02.03.2021, 13:28
GTB Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) şubat ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, sektörel sorun ve çözüm önerileri görüşülerek, devam eden projeler ile borsasının şubat ayı faaliyetleri değerlendirildi.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, korona virüs risk haritasında orta riskli iller arasında görülen Gaziantep’te salı gününden itibaren yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasını beklediklerini ifade ederek, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Gerek vatandaşlarımız gerekse de esnafımız aylardır tedbir amaçlı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşadı. Uygulanan tedbirler sayesinde kısmen de olsa bir rahatlığı yakalamış durumdayız. Fakat bu sürecin kısıtlamalardan tamamen arındırılmış bir şekilde devam etmesi için hepimize çok önemli görevler düşüyor. Tedbirler noktasında kesinlikle zafiyet göstermememiz gerekiyor zira en ufak ihmal dahi şehrimizi yüksek riskli iller arasına taşıyacaktır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmadan istisnasız bu kurallara riayet etmemiz gerekiyor” dedi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ‘TOBB Gaziantep İl, İlçe Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı’nı da değerlendiren Tiryakioğlu, “Şehrimizin mevcut ekonomik durumu, pandemi sürecinin iş dünyası üzerine etkileri ve sektör temsilcilerimizin beklentilerine yönelik dile getirdiğimiz konular açsısından son derece verimli bir toplantı oldu. Oda ve borsa başkanlarımız toplantıda işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için tek tek çözüm önerilerini ifade ettiler. GTB olarak biz de 12 farklı meslek gurubundaki üyelerimizin taleplerini belirterek, kültürel ürünümüz Antep Fıstığına tarımsal destek verilmesi hususundaki ısrarımızı tekrar gündeme taşıdık” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına da değinen Tiryakioğlu, "Ülke ekonomimiz küresel ölçekte etkisini gösteren salgına rağmen 2020’nin 4’üncü çeyreğinde yüzde 5,9, yıl genelinde yüzde 1,8 oranında büyüme başarısı gösterdi. Pozitif büyüme beklentimizi daha önce de dile getirmiştik, bundan sonraki süreçte iş dünyası olarak bu büyümenin 2021 ve sonrasında da etkili bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada borsanın şubat ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında bilgiler vererek, “2020 yılında kent ekonomimize kazandırdığımız Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Hali ve Borsası’ projelerimiz faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürmekte. İçerlerinde ilkleri ve enleri barındıran bu örnek projelerimiz yurt içinde de sektör temsilcilerinin büyük ilgisini toplamakta. Antep Fıstığına yönelik geliştirdiğimiz diğer bir projemiz olan ‘Gaziantep Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde Gazi şehrimize bu tesisimizi de kazandırmış olacağız” diye konuştu.
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