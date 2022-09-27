GTB Akademi’de dijital pazarlama eğitimi başladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) destekleriyle ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi’ eğitimi düzenlendi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği, 6 gün süreyle devam edecek eğitimlerin ilk gününde katılımcılara, Dijital Pazarlama Metodolojisi, Hedef Kitle Belirleme ve E-ticaretin temelleri hakkında bilgiler verildi. GTB Meclis Salonunda gerçekleştirilen ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi’ eğitimine üniversite öğrencilerinin yanı sıra genç girişimciler ve e-ticaretle uğraşan firmaların temsilcileri katıldı. Eğitim programının açılışında konuşan Dijital İhracat Pazarlaması Ajansı MODS Eğitmeni Ersan Ertürk, teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak dijital pazarlama hizmet ağının her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

Dünyada artık çok daha fazla sayıda işletmenin, hedef kitlelerine ve müşterilerine ulaşmak için çevrimiçi ticareti seçtiğini vurgulayan Ertürk, sınırları olmayan evrensel nitelikteki bu pazarlama yönteminin, geleneksel pazarlamanın aksine işletmelere iki yönlü iletişim imkânı sağladığını ifade etti.

Ticarette geleneksel yaklaşımların dijitalleşen dünya ile birlikte ciddi bir kabuk değişimi içerisine girdiğine işaret eden Ertürk,” İnsanlık dijital çağını yaşamakta. Pandemi dönemi bu sürecin daha da hızlanmasını sağladı. Milyonlarca insan dijital platformlarda gerçek zamanlı olarak vakit geçirmekte ve taleplerini bu platformlarda gördükleri ürünlere göre şekillendirmekte. Sınırları olmayan, 24 saat kepenk kapatmadan hizmet veren online işletmeler bu değişim ve dönüşüm sürecinde rakiplerine oranla daha fazla öne çıkıyorlar. Yaşanan bu durum artık markaların ve işletmelerin dijital dünyada var olmaları için bir zorunluluk haline dönüştü” dedi.

Açılış konuşmasının ardından geçilen ilk gün eğitimlerinde Ertürk, katılımcılara, Dijital Pazarlama Metodolojisi, Hedef Kitle Belirleme, E-ticaretin temelleri ve gelişimi, B2B /B2C ve C2C Kavramları, E-ticaret yazılımının temelleri, E-ticaret sitelerinin bileşenleri, E-ticaret sistem maliyetleri, Parti E-ticaret Yazılımları (Hazır Sistem) ve XML entegrasyonları hakkında bilgiler verdi.

Ertürk konuşmasında ayrıca, E-ihracatta B2B satış teknikleri, yurt dışına online kanallar vasıtasıyla toptan satış, hedef pazar analizleri, hedef alıcıların tespiti ve ihracat pazarlaması konularına da değindi. Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi, 6 gün süreyle GTB’de devam edecek.