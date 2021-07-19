GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’den bayram mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kurban Bayramı’nın tüm dünyada salgının bittiği, huzurun hakim olduğu daha güzel günlere vesile olması temennisinde bulundu.

Tüm dünyanın bir buçuk yıldır korona virüsle mücadele ettiğini ve aşı çalışmalarıyla normale dönüş için yeni bir döneme girildiğini belirten Başkan Ünverdi, bu bayramın korona virüsün konuşulduğu son bayram olmasını dileyerek kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef salgın sebebiyle bayramlarımızı bile bayram gibi yaşayamadığımız zor bir süreçten geçiyoruz. Tabi her şeyin başı sağlık ve sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Çok şükür ki tünelin sonunda ışık göründü ve aşı çalışmalarıyla birlikte umutlarımız yeşerdi. Bu bayramda da tedbirlerimizi alacağız, ancak daha esnek koşullarda bir bayram yaşama imkanımız olacak. İnşallah önümüzdeki bayramlarda da sevdiklerimizle bir ve beraber eski günlerdeki gibi bayramlara hep birlikte kavuşuruz. Kurban Bayramı paylaşmanın ve yardımlaşmanın öne çıktığı, gönüllerin alındığı bir bayramdır. Bu müstesna günleri fırsata çevirip kardeşlerimize el uzatırsak, sevgi ve mutluluğu da dalga dalga toplumun her kesimine yayabiliriz. Kurban Bayramının manevi atmosferinde toplum olarak sevgi ve hoşgörüyü hakim kılalım, varsa kırgınlıklarımız geride bırakalım. Hastalıklar, salgınlar ve türlü zorlukların olduğu bir dünyada, Kanuni Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünden hareketle sağlığımızın kıymetini bilelim ve yine Baki’nin dediği gibi; baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmak için çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde sevgi ve huzurun hakim olduğu güzel bir bayram diliyorum.”