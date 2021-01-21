GKV’nin altın kulaçları 8 madalya kazandı

Gaziantep’te düzenlenen 9. Geleneksel Paletli Yüzme Bireysel Kurtuluş Günü Yarışmalarında GKV Özel Ortaokulu öğrencileri Derin Özenel 3 altın, 1 gümüş, Ceren Batuş ise 1 altın, 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

2019-2020 yılı Sualtı Sporları İl Faaliyet Programı kapsamında 12-13 Ocak 2020 tarihinde Gaziantep’te “9’uncu Geleneksel Paletli Yüzme Bireysel Kurtuluş Günü Yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden Derin Özenel 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanırken GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Ceren Batuş’ta 1 altın, 3 bronz madalyanın sahibi oldu. GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet ve Akademik Müdür Yardımcısı Korkut Özkeleş öğrencileri tebrik ederek GKV Özel Okulları Şampiyonluk Madalyası’nı ve başarı sertifikalarını şampiyon sporculara takdim etti. Gaziantep’te düzenlenen yarışmada Derin Özenel 50 metre su üstü kategorisinde altın madalya, 100 metre su üstü kategorisinde gümüş madalya, 100 metre çift paletli kategorisinde altın madalya ve 200 metre çift paletli kategorisinde altın madalya kazanırken Ceren Batuş’ta 100 metre çift paletli kategorisinde altın madalya, 100 metre su üstü, 200 metre su üstü ve 50 metre su üstü kategorilerinde bronz madalya kazanarak isimlerini başarı listesine yazdırdılar. Şampiyonlara ödüllerini takdim eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet en kısa zamanda diğer spor dallarıyla ilgili yarışmalarında gerçekleşmesini dilediklerini ifade etti.