Genç iş insanlarına ilk yardım eğitimi

SANKO Üniversitesi Hastanesi ile Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kuruluna bağlı Sosyal İlişkiler ve Eğitim Komisyonu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde dernek üyelerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur tarafından verilen eğitimde, ilk yardımın temel kuralları anlatıldı.

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, Türkiye’nin konumu itibarıyla afetlere maruz kalabileceğini anımsatarak bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekti.

bir afet durumunun yanı sıra gündelik hayatta da ilk yardım bilgisine ihtiyaç duyulabileceğine vurgu yapan GAGİAD Sosyal İlişkiler ve Eğitim Komisyonu Başkanı Elif Konukoğlu Kara ise ilk yardıma ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulacağının bilinemeyeceğinin altını çizdi.

Elif Konukoğlu Kara, “Yakınlarımız için de bu eğitimi çok önemsiyoruz. Bu eğitimle farkındalığın da oluşacağına inanıyoruz” dedi.

Aslıhan Tabur ise, eğitimde ilk yardımı doğru uygulamanın, hayat kurtarmada en temel kural olduğunu söyledi.

“Dünyada her beş saniyede bir kişi yaralanma sonucu hayatını kaybediyor. Hepimiz her an, herhangi bir yerde kaza, doğal afet, yaralanma vb. acil durumlarda ne yapabileceğimizi ne kadar bildiğimizi doğru değerlendirmeliyiz” diyen Tabur, yaşam ile ölüm arasındaki süreçte ancak doğru ilk yardım bilgisinin yardımcı olabileceğini kaydetti.

Toplumda bilinçle müdahale edebilecek her yaştan insanın ilk yardım konusunda eğitimli olması halinde acil durum sonrası doğru müdahale ile hayatların da kurtarılabileceğini vurgulayan Tabur, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlkyardıma ihtiyaç duyulduğunda bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla talep edilen eğitime SANKO Üniversitesi Hastanesi İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

İnsanlarımızın hayatına olumlu dokunmak ve insan sağlığına katkı sağlamak adına desteklediğimiz bu sosyal projede, birlikte yapacağımız uygulamaların da büyük etkisi olacağına inanıyorum.”

Eğitimin sonunda katkılarından dolayı Tabur’a GAGİAD Hatıra Ormanı’nda dikilen fidanların sertifikası, katılımcılara ise belge takdim edildi.