Genç hukukçular mezuniyet sevinci yaşadı

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan 176 öğrenci düzenlenen tören ile belgelerini aldı. Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev ile birlikte mezun öğrenciler katılımcılara mini bir dinleti sundu.

Törenin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Gaziantep Üniversitesinin Türkiye’de sayılı üniversiteler arasında marka üniversiteler arasına girmiş değerli bir eğitim öğretim yuvası olarak gençlerimize eğitim verdiğini belirtti. Prof. Dr. Sarıbıyık, “Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 2010 yılında eğitim öğretime başlayan genç bir fakülte olmasına rağmen dinamizmi ile ortaya koyduğu birtakım etkinliklerle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Bölgenin, Türkiye’nin evrensel hukukun inşasında insan kaynağı olarak Hukuk Fakültemiz yakın gelecekte önemli bir yer tutacaktır” şeklinde konuştu.

“Dünyaya yine gelsem hukuk fakültesi okurdum”

“Dünyaya on kere daha gelsem yine Hukuk Fakültesi okurdum” diyen Gaziantep Barosu Başkanı Avukat İskender Kahraman, “Hukuk Fakültesinin sadece bir meslek sahibi olmak için bitirilmediği inancındayım. Hukuk Fakültesi okumak; bu inançla bu mesleği yapabilmek, bir hayat görüşü ve insanlara dokunabilmeyi gerektiriyor. Yaptığınız iş ile elde ettiğiniz hakları gördüğünüzde, insanların sevincini beraber paylaştığınızda ‘Bu sıralardan iyi ki mezun olmuşum, bu cübbeyi giymişim, iyi ki bu işi yapıyormuşum’ diyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

“Değerlerinize sahip çıkmakta dimdik olun”

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli ise, “Önünüzde upuzun bir ömür sizleri bekliyor. Bu yolculukta her zaman kendiniz, aileniz ve toplum için en doğruyu yapmaya, en başarılı çıktılar ve en yüksek faydalar sağlamaya gayret edin. Çaba ve disiplinin aşamayacağı hiçbir engel yok. Önceliğiniz her zaman iyilik ve güzellikler üzerine olsun. Değerlerinize sahip çıkmakta dimdik, mütevazi olmakta rüzgarla dans eden bir başak gibi olun. Göreceksiniz ki, her doğru adım sizi daha büyük hedeflere taşıyacak” dedi.

Yolunuz açık olsun

Mezun öğrenciler adına konuşan Erkan Şahin, derece ile mezun olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İlerde hepinizin hukuk dünyasında savcı, hâkim, avukat ya da öğretim üyesi olarak görev aldığınızda temiz yüreklerinizle adaletin yılmaz savunucusu olacağınızı, elinizdeki imkanları kişisel çıkarlarınız için kullanmayacağınızı, doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeyeceğinizi, herkese eşit ilgi, eşit saygı ve eşit özen gösterip azınlıkların ve azınlıkta kalanların haklarına saygı gözeteceğinizi biliyorum. Cüppelerinizin asla düğmesi ve cebi olmayacağına yürekten inanıyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Törende, Hukuk Fakültesi bünyesinde GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen “Toplum ve Adalet” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık tarafından hediyeleri takdim edildi.

Tören, mezun olan öğrencilerin başarı belgelerini alması ve keplerini coşkuyla havaya atmasıyla sona erdi.