Gaziantep’te trafik ve asayiş denetimleri sürüyor

Kentin belirli noktalarında yapılan denetim ve uygulamalarda trafik kurallarına uymayan 645 sürücüye cezai işlem uygulanırken asayiş denetimlerinde ise 57 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyetinden yapılan açıklamada, il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 578 araç kontrol edildiği belirtildi. Trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 645 sürücüye işlem yapıldı. 71 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü belgesine el konuldu. Asayiş denetimleri kapsamında yapılan denetimlerde ise, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 57 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alınırken 28 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Yapılan denetimlerde 161 gram uyuşturucu madde, bin 430 adet uyuşturucu hap, 111 paket gümrük kaçağı sigara, 198 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, Çalıntı 3 motosiklet, 1 bisiklet, 1cep telefonu, Çeşitli cins ve miktarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.