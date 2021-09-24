Gaziantep’te tiyatro okulu açılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatrosu, büyük oyunu ile açılışa hazırlanırken, tiyatro ile ilgilenen vatandaşlar için Tiyatro Okulu kuruyor.

Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gelen talep ve istekler doğrultusunda kurduğu Şehir Tiyatrosu’nun ilk oyunu ile perde açmasına sayılı günler kala, yeni projesi sayesinde kapsamını genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehir Tiyatrosu kadrosunda bulunan uzmanlarla yürütülecek yeni çalışma ile Tiyatro Okulu kuruluyor. Başvuruların başladığı okul, gençlere, eğitimcilere ve hobi olarak tiyatroyla ilgilenmek isteyen herkese hitap edecek. Düzenlenecek atölyelerle şehrin kültür ve sanat hayatına destek olmayı, genç yeteneklere nitelikli bir eğitim sunulması planlanıyor. Eğitimlere Ekim ayında başlanılması hedefleniyor.

Son başvuru tarihi: 1 Ekim Cuma

Tiyatro Okulu’nda verilecek “Temel Oyunculuk Hobi Grubu”, “Temel Oyunculuk Atölyesi”, “Eğitimciler İçin Tiyatro Atölyesi” için son başvuru tarihi 29 Eylül Çarşamba günü olarak belirlendi. Atölyelerin mülakatları 30 Eylül Çarşamba Günü saat 11.00’da Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Yazarlık Atölyesi için ise son başvuru tarihi 01 Ekim Cuma Günü olacak, mülakat 09 Ekim Cumartesi Günü Cenani Konağı’nda gerçekleşecek. Başvurular Cenani Konağı’nda alınacak.

Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nejat Şener, Tiyatro Okulu’nun kent kültürüne büyük katkısı olacağını vurgulayarak, “Tiyatro Okulu hem Gazianteplilere hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bir yatırım. Sahne sanatları alanında nitelik sahibi kişiler kazanmayı amaçlıyoruz. Gaziantep halkı uzun zamandır beklediği Şehir Tiyatrosu’na kavuşmakla birlikte, kendi sanatçılarını da yetiştirebilecek. Deneyimli oyuncularımızla; Gaziantep’in kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak üzere buradayız. Açtığımız atölyeler geleceğe yatırımdır, bu yüzden atölyelerin sürecini hızlandırdık’’ dedi.