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Gaziantep’te şehrin güvenliğine katkı sağlayacak önemli protokol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında Kuzeyşehir ve Mavikent’te yapılacak karakollar için protokol imzalandı.

GAZİANTEP 11.01.2022, 13:14
Gaziantep’te şehrin güvenliğine katkı sağlayacak önemli protokol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında Kuzeyşehir ve Mavikent’te yapılacak karakollar için protokol imzalandı.

Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan katıldı. Gaziantep’in bulunduğu konum ve bölge olarak önemini vurgulayan Başkan Fatma Şahin, “Güvenli bir bölge ile şehir için hem emniyetimizin hem de jandarmamızın her yönden güçlenmesi gerekiyor. Saha hakimiyeti için tesislerinin çoğalması, insan kaynağının güçlenmesi gerekiyor. Geldiğimiz andan itibaren konu hakkında bize düşen ne ise ‘biz lojistikçiyiz’ dedik. Bölge güvenli değilse yaptığınız hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor. Belediyecilikte yaptığını işlerin insanların faydalanması için öncelikle kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Bu da tesisleşme ile geliyor. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, ilgili bakanlarımıza, komutanımıza teşekkür ediyorum. Bizim hassasiyetlerimiz var. Bunlardan birisi ‘Eğitim Şehri Gaziantep’. Bir çocuğumuzun okuması için ne gerekiyorsa parasına puluna bakmadan hazırız. ‘Güvenli Şehir Gaziantep’ için ise emniyetimiz, jandarmamız, valiliğimiz bizden ne isterlerse bütün altyapısını yapar gereğini yaparız. Bugün bunun bir sonucu. Kuzeyşehir’de yeni bir şehir kuruluyor. Buradaki bölgenin daha güvenli olması için bir tesis kesinlikle lazım. Bu tesisi yapmış olacağız. Mavikent’te ise ciddi ve hızlı bir büyüme alanı var. Oranın da böyle bir ihtiyacı var. Bu iki karakolun altyapısı için hızlı bir çalışma yaptık. Valimiz her zaman olduğu gibi koordine etti. Hepimizi sekronize ederek buradan bir eser ürettirdiği için ona da çok teşekkür ediyorum. ‘Gaziantep Modeli’ çalıştı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun"

Vali Davut Gül ise proje için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Jandarmanın fiziki ihtiyaçlarının ortadan kaldırılması ile ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla Jandarma Genel Komutanımız ve Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlattı. Gelişen bu iki bölgemizde iki karakol ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyemiz aldığı meclis kararı ile bu iki karakolu yapmaya karar verdi. Milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. Tuğgeneral Hidayet Arıkan ise Gaziantep’in emniyetine, asayişine katkı sunacak iki karakolun şehre hayırlı olmasını diledi. Genel Sekreter Sezer Cihan’da imza töreninde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Şehrin güvenliğine katkı sağlamak ve emniyet güçlerine destek olmak için imkanlarını seferber eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni protokolle tesisleşmeye katkı sunacak. Gaziantep Valiliği fuaye alanında Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolle, Şehitkamil ilçesine bağlı yeni kurulan Kuzeyşehir’in girişindeki Göksüncük Mahallesi’nde ve Şahinbey ilçesinde bulunan Mavikent’te, modern, standartlara uygun yeni karakol binaları Büyükşehir tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, karakolun yapımı haricinde iç tefrişatı için de çalışma yapacak.

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