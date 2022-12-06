Gaziantep’te ruhnevaz şarkı ve türküler konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde Ruhnevaz Türk Müziği topluluğu, Çukurova Senfonik Project ile beraber Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu ve Çukurova Senfonik Project, evrensel bakış açısıyla Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Batı Müziği enstrümanlarını harmanlayarak verdiği konserde unutulmaz bir gece yaşattı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Salonu’nda gerçekleşen konserde, Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu ve Çukurova Senfonik Project, ‘Nasip Olur Mu Amasya’ya Varırsan’, ‘Bahçalarda Zerdali’, ‘Gönül Dağı’, ‘Bahçalarda Mor Meni’, ‘Gal Sene Gurban’, ‘Benim Gönlüm Sarhoştur’ gibi sevilen birçok şarkıyı seslendirirken, ‘Fikrimin İnce Gülü ‘şarkısının dans gösterisi gazi şehirliler tarafından ilgiyle izlendi. ‘Sen Benimsin’ şarkısında ise koro şerefinin zurna ile katılımına gazi şehirliler zılgıt ve alkışlarla eşlik etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, topluluğa teşekkür ettikten sonra, Dünya Kadın Hakları gününü kutlayarak şunları söyledi:

“Özellikle Çukurova Senfoni Orkestrasına, kıymetli müzisyenleri kıymetli sanatçılarına çok teşekkür ediyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Birçok Avrupa ülkesinde kadının seçme ve seçilme hakkı olmadığı zamanda 84 yıl önce bize bunu hak gören başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehri meclise milli mücadele de resmi kayıtlara göre en çok şehit kadın veren Gaziantep’in tüm şehitlerine ve son kadın şehidimiz Ayşenur Alkan’ı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlileri Adil Çete ve Mehmet Emin Beyazçiçek tarafından 2008 yılında kurulan Ruhnevaz Müzik Topluluğu, o tarihten bu yana yurt içi konserlerinin yanı sıra, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa Suriye gibi ülkelerde konserler veriyor. Müziğin sınırlandırmadan düşünen, daha evrensel ve farklı bakış açısıyla şarkıları seslendiren topluluğun bünyesinde geleneksel sazlar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sazlar ve Batı Müziği enstrümanları bulunuyor.

Çoğunluğu Çukurova Devlet Senfoni orkestrası sanatçılarından oluşan uzun yıllardır klasik ve Türk Sanat Müziğini aynı çatı altında buluşturan ve senfonik projeler gerçekleştiren Çukurova Senfonik Project müzik topluluğu 4 yıldır birlikte konser veriyor.

Gaziantep’in yanı sıra Adana ve Kocaeli’nde konser veren iki topluluk bugüne kadar Zuhal Olcay, Hüseyin Turan, Nilgün Kızılcı, İsmail Altunsaray, Fatih Erkoç, Demir Demirkıran, Yavuz Bingöl gibi birçok sanatçıyla senfonik projeler gerçekleştirdi.