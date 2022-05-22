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Gaziantep’te romatoloji sempozyumu

Türkiye Romatoloji Derneği, Doğu Anadolu Romatoloji Derneği ve SANKO Üniversitesi Hastanesi tarafından Gaziantep Divan Otel’de 3. Gaziantep Romatoloji Sempozyumu düzenlendi.

GAZİANTEP 22.05.2022, 11:33
Gaziantep’te romatoloji sempozyumu

Türkiye Romatoloji Derneği, Doğu Anadolu Romatoloji Derneği ve SANKO Üniversitesi Hastanesi tarafından Gaziantep Divan Otel’de 3. Gaziantep Romatoloji Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum Başkanı SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, “Türkiye’den 31 konuşmacının katıldığı Romatoloji Sempozyumu, son yıllarda Gaziantep’te gerçekleştirilen en büyük Romatoloji Sempozyumu oldu” dedi.

Bu yıl ilk kez kardeş ülke Azerbaycanlı meslektaşların da katıldığı 10 oturumdan oluşan sempozyumun bilimsel kısmında sunumların, Azerbaycanlı hekimlerin de yaralanabilmesi için online canlı olarak paylaşıldığını belirten Doç. Dr. Kısacık, sempozyumun önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğini söyledi.

’’Romatimal hastalıklar ciddi bir sağlık problemi’’

Fırat Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, romatizmal hastalıkların halen çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve tanı konmadığı takdirde sakatlıklara neden olabileceğinin altını çizdi. Romatizmal hastalıklara çoğunlukla geç tanı konulduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Koca, toplumda romatizmal hastalıkların yaşı konusunda çok fazla yanlış bilgi bulunduğunu kaydetti. Hastalığın her yaş grubunda ortaya çıkabileceğini ve bazı hastalıkların da özellikle genç yaş grubunu çok daha fazla etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Koca, “Romatizmal hastalıklar pek çok farklı şikâyete neden olmakla birlikte eklem ağrısı, eklemlerde şişlik ile kendini gösterse de aslında tüm organları etkileyebilir” ifadelerini kullandı. Eklemlerdeki ağrı ile şişliğin ve sabahları daha yoğun olan bel ve kalça ağrısının romatizmal hastalıkların sık karşılaşılan bulguları olduğunu anlatan Prof. Dr. Koca diğer bulgularla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Ağız içerisinde tekrar eden yaralar, ağız kuruluğu, gözlerde yanma batma, soğukta ellerde görülen renk değişiklikleri de romatizmal hastalıklarda görülen bulgulardandır. Son yıllarda romatizmal hastalıkların tedavisinde çok büyük ilerlemeler vardır. Çok sayıda ilaç halen araştırılıyor. Hastalığın erken tanı ve tedavisinin yanı sıra hem ilaçlara hem de hastalığa bağlı gelişebilecek sorunlar açısından kontrollerin mutlaka düzenli olarak yapılması gerekir.”

Romatizmal hastalıklar ve sedef hastalığı

Hacettepe Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Kalyoncu ise sık görülen romatizmal hastalıklardan olan sedef romatizması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Romatizmal hastalıkların sedef hastalarının yüzde 20 kadarında ortaya çıkabildiğini bildiren Prof. Dr. Kalyoncu, sedef hastalığı başladıktan 7-8 yıl sonra sıklıkla romatizmal hastalığın ortaya çıkabildiğini anımsattı.

Diz, ayak bileği, el bileği gibi eklemlerde ağrı ve şişliğin hareket kısıtlılığına neden olabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aynı zamanda özellikle sabah ya da geceleri ortaya çıkabilen bel ağrısı da hastalığın bulgularındandır. Hastalığın tanısı için iyi bir muayene ve görüntüleme genellikle yeterli olmaktadır. Tedavi konusunda son 20 yıldır büyük değişiklilerin olduğu sedef romatizmasında çok etkili ve güvenilir bir sonuç almak mümkün. Uygulanan tedavi ile hem eklem yakınmaları hem de cilt bulgularında belirgin iyileşme sağlanmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinin düzenli olarak yapılması ve belirli aralıklarla romatoloji doktoru tarafından takibi çok önemli.”

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