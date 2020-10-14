banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?

Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

TÜRKİYE’Yİ SARSAN ‘SAHTE İÇKİ’ FACİALARININ ARDINDAN ÜLKE GENELİNDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR. GAZİANTEP’TE DE POLİS 6 ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ, 3 GÖZALTI.

GAZİANTEP 14.10.2020, 15:27
1
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Türkiye’yi sarsan ‘sahte içki’ facialarının ardından ülke genelinde operasyonlar sürüyor. Gaziantep’te de polis 6 adrese operasyon düzenledi, 3 gözaltı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu kentte bulunan 6 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 48 şişe kaçak içki, 126 litre etil alkol, 22,5 litre dökme içki ile 10 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2