Gaziantep’te gastronomi eğitimi alan kadın kursiyerlere sertifika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde 5 farklı alanda eğitimini başarıyla tamamlayan 95 kadın kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Törende, Kooperatifçilik Geliştirme, Ev Tipi Sofralık Zeytin İşletmeciliği, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği, Meyve Fidanı Üretimi ve Arıcılık üzerine eğitim alan 95 kadın girişimciye sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Başkan Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, kardeş olmak için aynı kandan olmaya gerek olmadığını belirterek şunları söyledi: “Kader birliği yapıldıysa, hastalıkta, sağlıkta bir ve beraber olunuyorsa bizler kardeşiz. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Siz değerli kadınlarımızın gücü bizlerin gücü. Siz huzurluysanız biz de sağlıklıyız. Ailemizin bütünlüğü için baktığımız zaman her şeyin aile ekonomisi ile başladığını göreceksiniz. Biz küçükken yaka dikerdik ve o zaman bizim ailelerimiz için en önemli şey çocuklarının okul hayatına devam etmesi ve başarılı olmasıydı. Eğer o gün o anneye sahip olmasaydım bugün belki de başkan olarak yanınızda olmazdım.”

Eğitimin çok önemli bir başlık olduğunu kaydeden Başkan Fatma Şahin, “Bugün verilere bakıldığında üniversiteye giden kız öğrenci oranının yüzde 48’lere ulaştığını görüyoruz. Olağanüstü bir şey bu. Fırsat ve imkan verildiğinde nelerin başarılabildiğini bu oranda bizlere gösteriyor. 1980’lerde üniversite hayatıma başladığımda ailemde benden başka okuyan yoktu. Üzerinde 35 sene geçmiş baktığımız zaman. Bugün dünden daha iyiyiz. Yarınlarımız çok daha iyi olacak.”

Sertifika almaya hak kazanan kadın kursiyerler ise sertifika dağıtımı öncesi, fırsat eşitliğinin hayatlarına önemli derecede dokunduğunu ifade ederek, bu konuda kadın girişimcilere, ev hanımlarına destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür ettiler. Tören sonunda günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.