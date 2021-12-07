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Gaziantep’te engelliler günü programları sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Onat Kutlar Konferans Salonu’nda gösteri düzenlendi.

GAZİANTEP 07.12.2021, 15:46
Gaziantep’te engelliler günü programları sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Onat Kutlar Konferans Salonu’nda gösteri düzenlendi.

“Engelsiz Kent Gaziantep” için çalışmalar sürdüren Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle sosyal belediyecilikte örnek oluşturuyor. Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla yeni bir etkinliğe imza atıldı. TRT İstanbul Radyosu Görme Engelli Sunucusu Deniz Peköz tarafından sunulan etkinlikte, Glütensiz Bir Başka Kafe’nin özel çalışanları okunan İstiklal Marşı’na işaret dili ile eşlik etti, program GBB Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin oyunları ile sürdü.

Etkinlik, Yazar Mehmet Kızıltaş’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile verdiği “360 Derece İletişim Semineri” ve kitap imza programıyla sürdü.

Programa ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Hulusi Kalender, GBB Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleri katıldı.

“Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değil, engel yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalptedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletvekilliği döneminde engelli hukukunu çıkardıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Daha öncesinde engellinin adı, hukuku, dışarı çıkacak cesareti yoktu. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, ulaşımda önce engelliler dedik. Şimdi ‘Engelli Dostu Gaziantep’, ‘Engelsiz Gaziantep’ için hepinizin huzurundayım. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde neler yapacağımızı gördük. Hayat, ömür bitiyor. Arkada nasıl eserler bıraktığınız çok önemli. Artık engellinin tanımını değiştirdik. ‘Engel; elde, ayakta, gözde, kulakta değil, engel yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalptedir’ diyoruz. Göz yaşarıyor, kalp hissediyorsa kimsede engel yok. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Yeni hedefimiz, sizlerle birlikte engelli hâkim, engelli savcılar yetiştirmek. Bu çocuklarımızı yetiştireceğiz. Hepsi farklı. Bize düşen onlara destek olmak, dokunmak. Küçük desteklerle gelen sonuçları gördük. Sporda, bilim ve teknolojide eğitimde varız. Engelsiz bir kent için hizmetinizde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yüreklerde engel olmadıkça diğer engellerin hepsinin aşılacağını biliyoruz”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise anne ve babaların en çok istediği şeyin çocuklarının mutluluğu olduğunu söyleyerek, “Burada çocuklarımızın mutlu olduğunu görüyoruz. Buna vesile olan öğretmemelerimiz başta olmak üzere destek veren ailelerimize ve şüphesiz imkan veren Fatma Bakanımız ve bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Yüreklerde engel olmadıkça diğer engellerin hepsinin aşılacağını biliyoruz. Bununla ilgili de iyi yetişen öğrencilerimiz, çocuklarımız, kardeşlerimizin gerek iş gerek aile hayatında mutlu olacaklarını biliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender de konuşmasında 7 yıldır sivil toplum olarak çoğu eksiklerinin Gaziantep’te giderildiğini söyledi, destekleri için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

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