Gaziantep’te davullu zurnalı su sevinci

Gaziantep’te yarım asrı aşkın süredir su sıkıntının yaşandığı Barak Ovası’nda arazilerin sulama sorununu çözecek olan güneş enerji santralinin açılışı törenle yapıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Hancağız kırsal mahallesinde bölge insanının sulama suyu sorununu çözecek olan 5mw kapasiteli Güneş Enerji Santrali, gerçekleştirilen tören ile hizmete girdi. Barak Ovası’nın su sorununu çözecek santral açılışında renkli görüntüler oluştu. Tören öncesinde ise davetliler davul zurna ile karşılandı. Büyük sevinç yaşayan bölgedeki kadınlar ise yöresel kıyafetleri ile tören alanına geldi. Kadınlar davul zurna eşliğinde halay çekerek, göbek attı.

Tesisin açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, santralin hayırlı olmasını dileyerek, ’’Su yönetiminde önceliğimiz içme suyuydu. Sulama suyu ihtiyacına niye hemen yönelemedik. Vallahi şehrin içme suyu bitmişti, Tayyip Erdoğan, AK Parti olmasaydı. 130 kilometreden, içinden araç geçebilecek kadar büyük çelik borularla, dağ delerek suyu getirdik. Biz önce içme suyu derdine düştük, sonra sulama suyuna baktık’’ dedi.

Gaziantep Milletveki Gül ise konuşmasında, Barak Ovası’nın Fıat nehrine yakın olmasına rağmen yüksek elektrik maliyeti nedeniyle sulanamadığını hatırlatarak, yapılan tesis ile artık çiftçilerin su sorunun ortadan kalkacağını kaydetti. Bakan Varank ise bölgedeki ve ülkedeki tüm çiftçilerin sorunlarının çözülmesi için canla başla mücadele ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından ise tesisin açılış kurdelesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile kent protokolü ve vatandaşlar kesti.