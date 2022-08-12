banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Gaziantep’te Cuma namazı sonrası cemaate aşure ikram edildi

Gaziantep’te, Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate aşure ikramında bulunuldu.

GAZİANTEP 12.08.2022, 15:26
Gaziantep’te Cuma namazı sonrası cemaate aşure ikram edildi

Gaziantep’te, Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate aşure ikramında bulunuldu.

Gaziantep’te pek çok noktada Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate aşure ikramında bulunuldu. Şehitkamil ilçesinde bulunan Ökkeş Eruslu Camii’nde de hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık bin kişilik aşure ikramı yapıldı. Aşure ikramına camii imam hatibi de bizzat katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Cuma namazı sonrası aşure ikramından alan cemaat ise hayırseverlere dua etti.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu