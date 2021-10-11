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Gaziantep’te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep’te, son bir hafta yapılan asayiş uygulamalarında 28 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekiplerin çalışması sonucu 73 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılırken, ele geçirilen malzemeler ve hırsızlık olayları ile ilgili olduğu tespit edilen 136 şüpheliden, 46’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP 11.10.2021, 17:15
Gaziantep’te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep’te, son bir hafta yapılan asayiş uygulamalarında 28 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekiplerin çalışması sonucu 73 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılırken, ele geçirilen malzemeler ve hırsızlık olayları ile ilgili olduğu tespit edilen 136 şüpheliden, 46’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda 28 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekiplerin çalışması sonucu 73 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilerek yakalanan 136 şüpheliden, 46’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 90 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranan 357 şüpheli şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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