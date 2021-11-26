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Gaziantep’te amatör spor kulüplerine para desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na Nakdi Yardım Lansmanı Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Federasyona bağlı 67 spor kulübünün her birine 4 bin Türk lirası destekte bulunuldu.

GAZİANTEP 26.11.2021, 15:28
Gaziantep’te amatör spor kulüplerine para desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na Nakdi Yardım Lansmanı Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Federasyona bağlı 67 spor kulübünün her birine 4 bin Türk lirası destekte bulunuldu.

“Spor Dostu Kent” mottosundan hareket ederek gencinden yaşlısına her yaş grubunun gündelik yaşamına sporu adapte etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, 2017-2018-2019 yıllarında Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na yaptığı malzemeye yardımında yeni bir pencere açtı. Bu kapsamda federasyona bağlı 67 spor kulübüne 4 bin Türk lirası yardım yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda organize edilen nakdi yardım lansmanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, kulüp başkanları, yöneticileri ve sporcular hazır bulundu.

"Her gencimiz güzlü bir are ve azme sahip"

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde önemli oranda genç nüfusun olduğuna dikkati çekerek, “Şehrin genç olması bizlere çok büyük bir fırsat ve imkan veriyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlayarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu nedenle bizim buradaki ve sosyal anlamda yaptığımız her bir desteğin arka planında bu amaç yatıyor. Gençlerimiz, bizim yarınlarımızın sahibi. Ülkemizin geleceği. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Eğer çok kısa zamanda yüksek rakamlarda madalyayı ve kupayı şehrimize getirebiliyorsak bu tesadüf değil. Gaziantep’in spordaki potansiyeli çok yüksek. Bu şehirde dokunduğun zaman nasıl başarının geldiğini gördük, kanıksadık. Bizim her bir gencimiz, güçlü bir iradeye ve azme sahip. Sosyal anlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sadece sporla ilgili değil. Bunun yanında kültürel ve sanatsal çalışmalar da mevcut. Bugün kültürel turizmi canlandırmak amacıyla birçok çalışmamız var. Tabi ki kültür ve sanatın devamlılığı içinde eğitim ve spor başlıklarına yer verilmesi gerekiyor. Her biri birbirinin destekleyicisi. Sporun herhangi bir tarafından bağlantısı olan insan özgüvenli bir yapıya kavuşuyor. Bu da sosyal alanda bireyin daha iyi bir imaj çizmesini ve başarıyı da beraberinde getirmesini sağlıyor. Herkesin özgüven içerisinde ‘ben bunu yapabiliyorum, ben bunu başarabilirim.’ diyebilmesi makro anlamda ülkeye ve şehre de önemli kazanımlar getiriyor. İşte tamda bunun için bizim ‘Spor Dostu Kent’ anlayışıyla başlattığımız bir çalışma var. Tesisleşme şart. Eksikliklerimiz var, gayretlerimizle bu eksiklikleri kapatacağız. Desteklerimizle her sporcunun yanında olacağız” dedi.

"Kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’teki amatör kulüplere yapılacak nakdi yardım için toplandıklarını aktararak, “Başkan Fatma Şahin, her alanda olduğu gibi spor alanında da ciddi katkılar sağlıyor. Hiçbirimizin amacı buradan bir gelir elde etmek değil. Amacımız gençlerin kötü alışkanlıklarından arındırılıp sosyalleşmesi için çeşitli aktiviteler ortaya koymaktır. Bu anlayışla biz kulüpleri ayakta tutmaya faaliyetlerini sürdürmelerine ön ayak olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Futbol sahası müjdesi bizleri mutlu etti"

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir ise federasyonun Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bakanlık görevini icra ettiği süreçte de daha önce yardım aldıklarını anımsatarak, “Bugün burada Başkanımız Fatma Şahin’den aldığımız nakdi yardımın bizler için çok iyi bir destek. Pandemi nedeniyle hiçbir kulübümüz faaliyet gösterememişti. Bunun yanında sponsorluk desteklerinde de ciddi kayıplar yaşanmıştı. Zaten sponsor desteği başlı başına bir sorun iken salgında önemli bir problem haline gelmesi de bizleri ciddi anlamda zorladı. Onun için şu anda takımlar faaliyet göstermekte inanılmaz bir zorluk yaşıyor. Amatörün çok sorunları var özellikle sahalar bu sorunların başında geliyor. Burada Başkanımız Fatma Şahin’den de teyit aldım. 3 adet saha yapılacak. Bu müjde bizleri inanılmaz mutlu etti” şeklinde konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da spor çatısı altında yapılan projelerin sayısının artacağı ve spora ve sporcuya her alanda destek olacaklarını belirtti. Lansmanın ardından GBB Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri katılımcılarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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