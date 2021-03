Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları

Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kutlama mesajı ve düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadın belediye personelleriyle bir araya geldi. Kadınlarla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Böyle bir yerde hizmet ediyor olmak, belediyecilik hizmetinde bulunmak, kadınlarla birlikte çalışmak bana güç veriyor” dedi. Şehitkamil Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen program, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan ile M. Ali Korkmaz ve kadın belediye personelleri katıldı. Program, belediyenin hizmetlerinin anlatıldığı kısa tanıtım filmi ile başladı. Programda, ‘Tarihe Yön Veren Kadınlar’ isimli tiyatral ile Haymana, Şerife Bacı, Kara Fatma, Adalet Yılmaz, Fatma Aliye, Nene Hatun, Halide Edip Adıvar, Rachel Corrie’nin hayat hikayeleri anlatıldı. Program, Şehitkamil Belediyesi tarafından yetim çocuklar ve annelerine yönelik gerçekleştirilen ‘Annemle Okuyorum’ projesi ödül töreni ile devam etti.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kadın personellere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle siz değerli mesai arkadaşlarımın şahsında tüm kadınlarımızın 8 Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür özel günleri bir gün anmak doğru değil. Kadınlarımız, annelerimiz, babalarımızla ilgili günleri bir güne sığdırmak mümkün değil. Burada bulunan siz değerli mesai arkadaşlarım; evde anne, iş yerinde bir çalışan olarak bu memlekete hizmet ediyorsunuz. Allah, hepinizden razı olsun. Tabi çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak için bir yerde çalışacağız, bir gelir elde edeceğiz. Belediyecilik, bu noktada çok farklılık gösteren bir çalışma alanı. Nedenine gelince, az öncede izlemiş olduğumuz tanıtım filminde insana dokunan hizmetler var, insanın hayatına yön veren noktalar var. İşte burada hem gelir elde ederken hem de üzerine dua aldığımız bir yerde bulunuyoruz. Kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Böyle bir yerde hizmet ediyor olmak, belediyecilik hizmetinde bulunmak, kadınlarla birlikte çalışmak bana güç veriyor. Toplumun yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si erkek. Birbirimizden bir farkımız yok, hepimiz bu millete hizmet etmek adına üretiyoruz, çalışıyoruz."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, program sonunda tüm kadınlara Şehitkamil Belediyesine ait Peyzaj Bitkileri Üretim Serası’nda yetiştirilen çiçeklerden armağan etti.

Kadın çalışanların sorunları

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Cemile Bal Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadın sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. Kadınların çalışma hayatındaki sorunlarının çözülmesini isteyen Kaya, "Geleceğimizin mimarı, fedakar ve cefakar, başta kadın sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadınların iş hayatına dair yaşadığı sorunlara çözüm üretme anlayışı zaruridir. Reform gündeminin konuşulduğu bu zamanlarda yapılacak en büyük reformun kadınların çalışma hayatındaki sorunlarına çözüm bulmak ve bu bağlamda tüm sosyal paydaşlarla birlikte çalışarak, iş-aileyi merkeze alan tutarlı politikalar oluşturmak gerektiğine inanmaktayız. Mevcut sorunların yanında çözüm bekleyen yeni bir alan olan pandemi sonrası değişen çalışma koşullarının da, mutlaka ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de maruz kaldığı Covid-19 salgını çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana getirdi. Geleceğin dünyasında çalışma hayatına dair öngörülen birçok teori, salgınla beraber zorunlu olarak tecrübe edildi. İş ve aile hayatı dengesi problemlerinden en fazla etkilenenler, sağlık çalışanları başta olmak üzere kadın kamu görevlileri olmuştur. Çalışma hayatındaki bu değişimler kaçınılmaz bir şekilde iş ve aile hayatı üzerinde de etkiler bıraktı. Pandemi süreci, sağlık çalışanlarının iş ve aile hayatı arasındaki denge konusunda yeni zorluklar yaşadığını da açığa çıkardı. Özellikle sağlık çalışanlarının yüzde 50’den fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Pandemi süreciyle sağlık çalışanlarının iş yükünün katlanarak arttığı herkesin malumudur. Bu süreçte özellikle anne sağlık çalışanları evlatlarını, ailelerini virüs riskinden uzak tutmak için evlerine gitmediler. Çocuklarına ve ailelerine hasret kaldılar. Bir de izin, istifa gibi haklarına kısıtlamalar getirildi. Esnek mesai uygulamasının dışında bırakıldılar. Bu yüzden kadın sağlık çalışanlarımızın iş yükü giderek artmış, iş, aile yaşamı ve sosyal hayatları olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuzluklara rağmen onlar asla mücadeleden geri durmuyorlar. İnsanımız için en kutsal olanı yapmaya, cana dokunmaya devam ediyorlar. Bu vesileyle bir kez daha sağlıklı yarınlarımızın teminatı kadın sağlık çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Araban’da kadınlara özel hediye

Araban ilçesi Sosyal hizmet merkezi ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile jandarma tarafından şehit annelerine ve Araban Ovası’nda çalışan tarım işçilerine hediyeler verilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ programına SHM Müdürü Murat Tilki, Araban ilçesi Kaymakamlığı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan’ın katıldı. Programda ilçeye bağlı Güllüce kırsal mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Şehit Annesi Ayşe Kömesu’yu evinde canlı çiçek ve başörtüsü hediye ederek ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Öte yandan heyet Araban Ovası’ndaki sarımsak tarlasında çalışan 50 tarım işçisi kadını ziyaret edilerek, karanfil ve başörtüsü hediye edildi. Jandarma Komutanı Bakan SYDV Müdürü Behçet ve SHP Müdürü Murat Tlki, 75 yaşındaki şehit annesi Ayşe Kömesu’yu da ziyaret ederek, Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadın girişimcilerden kutlama

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımlayan TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Ayşen Ahi, “Kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde var olmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır. Kadınların, ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Üreten ve emek veren kadın güçlü toplum demektir. Biz de başkanlığını yürüttüğüm TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak bu doğrultuda çalışmaya, projeler yapmaya ve üretmeye devam ediyoruz. 81 ilde 7000 üyesi ile ülkemizin en geniş girişimci kadın ağı olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz, kadın girişimci sayısını artırmayı ve mevcut kadın girişimcilerin korunarak daha donanımlı hale gelmelerini sağlamayı hedefliyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi adına yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizde de kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz öncülüğünde başlatılan “Cinsiyet Eşitliği, farkındalık ve Eğitim” projesi kapsamında çalışmalar gerçekleştirdik. Burada, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmaya, katılımcılarda eşitlikçi tutum değişikliği oluşmasına katkıda bulunmayı ve kadınların her düzeyde eğitimlerini destekleyerek toplumda kadına karşı saygınlığı artırmayı hedefledik. ’Üretim - Girişimcilik ve İş Dünyasında Kadın’ projesi kapsamında ise kadınların ürettikleri ürünlerin değer kazanması, ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasına katkıda bulunup ihracat yapmasına destek olmak adına faaliyetler yürüttük. TÜİK’in Kasım 2020 araştırmasına göre iş gücüne katılan yani aktif çalışan ve iş arayan kadınların oranı yüzde 30,6 oranında çıktı. İş gücüne katılanlardan istihdam edilen kadınların oranı ise yüzde 26. Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2020 raporuna göre Türkiye, 153 ülke arasında 130’uncu sırada yer almaktadır. OECD’nin araştırmasına göre kadın erkek ücret eşitsizliğinde de maalesef ülkemiz ilk sıralarda bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre dünyada kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 100 yıl, eşit ücrete sahip olması için 257 yıl geçmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark oluşturduğunu ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor. Kadınlar, çalışarak, üreterek kent ve ülke ekonomisinde önemli roller üstleniyor; fakat bu başarıyı karşılarına çıkartılan birçok engele rağmen sürdürüyorlar. Örneğin; kadınlar toplum içerisinde birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında da eşitsiz uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Cinsiyet ayrımı, mobbing ve erkek egemen bakış açısı iş yaşamında kadınların karşılaştığı en önemli zorlukların başında geliyor. Uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş ve çalışamayacağı hiçbir sektör yok. Unutulmamalıdır ki üreten kadın refahı, gelişmeyi, huzur ve kalkınmayı beraberinde getirir. Bu vesileyle aileden başlayarak hayatın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANKA’da Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele gül vererek, tüm kadınların gününü kutladı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Başhekim Fırat Dalgıçer, Başhemşire Ayşe Koç, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Genel Koordinatör Ömer Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki bütün birimleri gezerek kadın doktor, çalışanlar ve hastanede tedavi gören kadın hasta ve hasta yakınlarına gül takdim etti. Hastane yönetiminin bu duyarlılığı hem hasta hem de hekim ve sağlık çalışanlarının takdirini topladı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi çalışanlarının büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Bugünü anlamlandıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ve özveri ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kadınlarımıza minnettarız. Ne yazık ki, şiddet olgusu kendini hayatın her alanında go¨sterirken gerek du¨nyada gerekse u¨lkemizde kars¸ımıza en c¸ok kadına yo¨nelik s¸iddet c¸ıkmaktadır. Kadına yo¨nelik s¸iddet, toplumun bu¨tu¨n kesimlerini ilgilendiren c¸ok ciddi insan hakları ihlallerine yol ac¸an ve s¸iddete maruz kalan kadınlarda hem fiziksel hem de psikolojik sagˆlık sorunları dogˆuran bir toplumsa sagˆlık problemidir. Bu olayların artık yaşanmaması ve kadınların şiddet görmediği, topluma önemli katkılar sağlayan kadınlarımızın hak ettikleri şekilde yaşamalarını arzu ediyoruz" dedi

Hastanenin idari kadrosu ile birlikte tüm hasta odalarını ziyaret eden yönetim hastaların sağlık durumunu da sorarak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.