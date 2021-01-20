Gaziantep’te 2 bin 408 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep’te 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba mahallesinde bulunan bir işyeri ve deposunda yaptıkları aramalar sonucu 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.