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Gaziantep’te 2 bin 408 paket kaçak sigara yakalandı
Gaziantep’te 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 20.01.2021, 10:56
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Gaziantep’te 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba mahallesinde bulunan bir işyeri ve deposunda yaptıkları aramalar sonucu 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.