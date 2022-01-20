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Gaziantep’te 14 bin konut projesi için kura çekilişlerine başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından hayata geçirilen 14 Bin Konut Projesi kapsamında 1’inci etapta olan 860 konutun kura çekilişleri Talat Özkarslı Spor Salonu’nda başladı.

GAZİANTEP 20.01.2022, 12:56
Gaziantep’te 14 bin konut projesi için kura çekilişlerine başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından hayata geçirilen 14 Bin Konut Projesi kapsamında 1’inci etapta olan 860 konutun kura çekilişleri Talat Özkarslı Spor Salonu’nda başladı.

Gaziantep’in konut ihtiyacını karşılamak için devreye alınan 14 Bin Konut Projesi çerçevesinde ilk etapta, Kuzeyşehir’de inşa edilecek 370 konutun kura çekimlerine başlandı. Çekilişi yapılan kuralar için şehit, gazi ve engelli vatandaşlar için ikinci bir ek torba şansı tanındı. Toplamda 6 kategoride hazırlanan kuraların ilk talihlilerini, GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Mehmet Berk ve Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay belirledi.

Güzelbey, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda yapılan kura çekiliş töreninde yaptığı konuşmada, 14 Bin Konut Projesi’nin duyurusunu 18 Ağustos’ta yaptıklarını, 15 Eylül ve 1 Kasım tarihlerinde de başvuruları alarak süreci devam ettirdiklerini hatırlattı.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir için ilk etapta 860 konutun kura çekimlerini yapacaklarını ifade eden Güzelbey, “Bu kura çekimi için yaklaşık 9 bin 60 başvuru gerçekleşti. 562 tanesi başvuru şartlarını karşılamadığı için geçersiz sayıldı. Bugün yapacağımız kura çekimi Kuzeyşehir için olacak. Bunun dışında engelli, gazi ve şehit yakınlarımız için de kuralarımız çekilecek" dedi.

“Kurada engelli, gazi ve şehit yakınına ek şans tanınıyor”

Engelli, gazi ve şehit yakınlarını iki torbadan çekilişe koyacaklarını anlatan Güzelbey, "Birinci torbandan herkesin kurası gerçekleşecek. Daha sonra 10 tanesini ayrı bir ikinci torbadan engelli, gazi ve şehit yakınları için yine gerçekleştireceğiz. Eğer birinci torbadan konutuna ulaşmışsa engelli, gazi ve şehit yakını ikinci kura geçersiz sayılacak. Birinci torbada çıkan konut kabul edilecek. Burada ekstra bir şans vermiş olacağız. Bugün yapacağımız kura çekiminde 2+1 daire sayısı 211, 7 tane de engelliler için. Yani, yüzde 10 engelliler için bir konut sayısı belirledik. 3+1 için de 159 adet konutun kurası çekilecek. Bugün 370+7 kura çekimimiz gerçekleşecek. Önce asil hak sahipleri için kuralarımız çekilecek. 5’inci noterimiz bugün bizlere eşlik ediyor. Daha sonra da yedek üyeler için kura çekeceğiz. Asil olanlar için ön satış sözleşmesini imzalamaları için GAZİ KONUT Ofisi’ne davet edeceğiz. Bu başvurular, ön satış sözleşmesi imzalandığında evraklar da tamamlandığında süreç devam edecek. Eksik evrakları olup da tamamlayamayan kişiler için yedeklerden asile geçişler olacak" dedi.

“Proje ilerledikçe yeni kura çekiliş törenleri düzenlenecek”

Güzelbey, kura çekiminin ardından asil ve yedek üyelerin tespitinden sonra kurada çıkmayan isimlerin başvuru bedellerinin ödeneceğinin altını çizerek, "Kura çekimine başlayacağımız Kuzeyşehir bölgesinde yaşam hali hazırda başlamış durumda. 55 bin metrekarelik bir inşaat alanımız mevcut Kuzeyşehir’de. 17 bloktan oluşacak bu projemiz. Başkanımız Fatma Şahin, OSB’de çalışan işçilerimizi çok önemsediği için Kuzeyşehir bölgesindeki konut projesine ayrı bir önem veriyor. Biz, konut projeleri kapsamında düzenli olarak yeni kuralar yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlerleyen tarihlerde çekilişler meslek gruplarına özel yapılacak

Konut projesi kapsamında ilerleyen tarihlerde yapılacak kuralarda meslek gruplarına göre bir çekiliş töreninin olacağına dikkati çeken Güzelbey, "Emniyet mensuplarımıza, maliyecilere, memurlarımıza etap etap giderek konut sahibi yapmayı düşünüyoruz. Başlayan kura çekimlerinin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde zemin+5 kat olacak şekilde hazırlanan tasarımlar, özellikle bölgesel konut ihtiyacında örnek olan balkonların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarına göre daha büyük metrekarelerde olması sağlandı. Yapılarda, bölgenin yerel öğeleri bugünkü mimariyle birlikte kullanıldı.

Başvuruların 2 bin 647’si Kuzeyşehir, 5 bin 615’i Güneyşehir için yapıldı

14 Bin Konut Projesi’ne toplamda 9 bin 24 başvuru yapıldı. Ön evrak incelemesinde Gaziantep dışında ikamet eden, aile içi mülkiyet durumu, eksik evrak gibi durumlardan dolayı 562 başvuru geçersiz sayıldı. Toplamda 8 bin 462 başvuru kabul edildi. Başvuruların 2 bin 647’si Kuzeyşehir için, 5 bin 615’i ise Güneyşehir için yapıldı. Bununla birlikte 292 engelli, şehit yakını ve gazinin başvurusu alındı. Konut projesi kapsamında inşaatı devam eden Kuzeyşehir’de 1. Etap’ta 913, 2. Etap’ta 749, 3. Etap’ta 694, 4. Etap’ta 439, 5. Etap’ta 646 ve 6. Etap’ta 727 konut sahiplerini bulacak. Toplamda 2 bin 795 konut sayesinde 10 bin kişi bölgede ikamet edebilecek.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda başlayan kura çekiliş töreni, 490 konutun sahiplerini bulacağı Güneyşehir için 21 Ocak’ta devam edecek.

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