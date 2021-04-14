Gaziantep’i heyecanlandıran projede büyükşehir imzası

Gaziantep’in yaşanabilir dünya kenti olması hedefiyle çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye’nin En Değerli Bilişim Markası Koç Sistem “Akıllı Belediyecilik” alanında önemli bir projede bir araya geldi. Proje kapsamında “Benim Şehrim” uygulaması aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi ve Gazi şehirlilerin birbirleriyle hızlı bir iletişim kurabileceği aktif bir dijital platform hizmete alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında hayata geçirdiği “Benim Aklım Benim Şehrim” projesine katkıda bulunmak amacıyla Koç Sistem work place ile güçlerini birleştirdi, Büyükşehir Belediyesi ile Gazianteplileri ortak bir dijital platformda buluşturarak aktif ve hızlı iletişimin yolunu açtı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın katılımlarıyla 14 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen Dijital Basın Toplantısı’nda ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılan “Benim Şehrim” uygulamasıyla Gaziantepliler ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 gün 24 saat anlık iletişim ve etkileşim içerisinde bulunabilecek.

Benim Şehrim uygulamasına dahil olmak isteyen kişiler, mobil cihazlarına “Benim Şehrim” sosyal ağ uygulamasını android ve IoS seçenekleriyle Appstore ve playstore üzerinden indirebilecek. Kullanıcılar telefon numaraları ile platforma giriş yaparak kendilerine bir profil oluşturabilecek. Eğer arzu ederse kendi ilgi alanlarına göre gruplar oluşturabilecek veya mevcut gruplara katılabilecekler. Ayrıca sosyal medya platformlarında olduğu gibi vatandaşlar kendi ilgi alanlarındaki kişi ve grupları takip edebilecekler.

Uygulama ile kent halkının hem şehrindeki gelişmelerden hem de belediye hizmetlerinden anında bilgi sahibi olması sağlanırken, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimin daha şeffaf, hızlı ve sürdürülebilir olması yolunda önemli bir pencere açılacak. Vatandaşın yerel yönetim çalışmalarında aktif olarak söz sahibi olması, belediye hizmetlerine istedikleri zaman dijital bir platform üzerinden hızlı ve kolay erişebilmesi mümkün kılınacak.

Mobil olarak internet üzerinden indirilebilen “Benim Şehrim” uygulaması, yeni nesil belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşa belediye hizmetlerine erişimde ciddi bir zaman tasarrufu sağlarken, vatandaşlar da şehirleriyle ilgili talep ya da isteklerini bu platform üzerinden belediye ile doğrudan paylaşabilecek. Yine vatandaş yerel yönetimlerde alınan kararlara erişerek elektronik oylama sistemi ile kararlara yön verebilirken, planlanan anketler üzerinden görüş bildirebilecek.

Öte yandan duyarlı vatandaşların şehre ilişkin katkılarından dolayı “Vatandaş Ödül Puanı” uygulaması devreye alınacak. Uygulama ile vatandaşın elde ettiği puanlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden faydalanırken kullanabilecek. Ayrıca dijital platform aracılığıyla gelen talep ve istekler nezdinde bölgesel yatırım planları şekillendirilebilecek.

“Dijital platformla Gaziantepliler şehri daha ileri taşıyacak”

Proje hakkında bilgi paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazianteplilerin şehirlerine karşı gelişmiş bir aidiyet hissine sahip olduğunu belirterek, “Benim Şehrim uygulamasının yerel yönetim olarak vatandaşlarımızla kurduğumuz içten ve şeffaf iletişimi daha da güçlendirmemiz için bize teknolojinin gelişmiş imkanlarını sunuyor. Dünyanın pandemi ile birçok açıdan ciddi sınavlar verdiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem aynı zamanda geleneksel iş modellerinin yeniden sorgulandığı, dijital iş yapış biçimlerinin gündeme geldiği ve dijital dönüşüm çalışmalarının tüm sektörler açısından hız kazandığı yepyeni bir dönem. Yeni dünyanın dijital kodlarına hazırlanmamız ve yönetim tarzlarımızda da yenilikçi olmamız gerekiyor. Türkiye’nin sayılı marka şehirlerinden biri olan ve dünyanın sayılı şehirleri arasına girmeyi hak eden Gaziantep, Dünya Bankası’na göre dünyanın 7’inci rekabet etme gücü yüksek olan şehri. Gaziantep’te doğup büyüdüğüm için şehrim insanını iyi tanıdığımı düşünüyorum. Gaziantepliler şehrine sahip çıkar ve hemen her konuda yaşadığı yeri ileriye taşıyan görüşlerini belirtmekten hiç çekinmez. Bir kültür ve gastronomi başkenti olan Gaziantep’in dünyadaki trendlerden haberdar olması; dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojilerden faydalanması yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi kuvvetlendirirken, yerel yönetim süreçlerini kolaylaştıracak, halkın yönetime katkısını çok daha görünür kılacak. Böylece vatandaşlarımızın bu kentle ilgili düşüncelerine çok daha hızlı ve şeffaf bir biçimde erişebileceğiz.” dedi.

“Yenilikçi teknoloji anlayışımızı ‘benim şehrim’ ile güçlendiriyoruz”

İhracatta beşinci sırada olan güçlü bir sanayi şehri olarak inovasyon ve Ar-Ge’nin güçlü etkisine inandıklarını kaydeden Başkan Fatma Şahin, Gaziantep halkıyla belediye arasındaki iletişimi kuvvetlendireceğini öngördüğü Benim Şehrim platformu için yerli ve yenilikçi bir teknoloji çözümü arayışına girdiklerini ve bu arayışın sonunda Koç Topluluğunun teknoloji şirketi Koç Sistem ile yollarının kesiştiğini, bu sayede yenilikçi iletişim platformu Koç Sistem work Pplace’i kullanmaya karar verdiklerini ifade etti.

“Proje diğer belediyeler için de öncü olacak”

Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Benim Aklım Benim Şehrim projesinin somut bir çıktısı olan Benim Şehrim uygulaması ile belediyemizin tüm hizmetleri Gaziantepliler için 7/24 erişilebilir olacak. Mobil cihazlara indirilen Benim Şehrim uygulaması ile Gaziantepliler artık kendi şehirlerinin iletişim platformunu kullanabilecekler. Belediyenin ve şehrin çalışmalarından, günlük akışından anında haberdar olabilecekleri gibi istediği kişi ve grupları da takip edebilecekler, birbirleriyle etkileşime geçebilecekler. Dilerse vatandaşlarımız çeşitli konularda gruplar oluşturabilecekler. İnsanımızın birbiriyle daha fazla konuştuğu, fikir alışverişinde bulunduğu, yerel yönetim süreçlerine aktif olarak dahil olunabildiği, daha demokratik ve şeffaf yönetilen bir Gaziantep hayalimiz var. Kısacası Gaziantepliler, Benim Şehrim gibi yenilikçi uygulamalarla şehrine ve belediyesine daha çok sahip çıkacak, bizler de verdiğimiz hizmetleri çeşitlendirip kalitesini daha da yükselterek Gazianteplilere layık olmaya çalışacağız. Bu uygulamanın hayata geçmesinde büyük emekleri olan Gaziantep Bilişim şirketinin önümüzdeki dönemde Koç Sistem ile iş birliği içerisinde olmaya devam ederek bu alt yapıyı Türkiye’nin diğer belediyelerinde de yaygınlaştıracaklarına inanıyorum” dedi.

“Akıllı şehir çözümlerimizle yerel yönetimlerin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin en iyi bilişim markası olan Koç Sistem’in Akıllı Şehirler alanında çok sayıda çözüm ve başarı öyküsüne imza attığını dile getiren Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdikleri ‘Benim Şehrim’ uygulamasının bunun başarılı bir örneği olduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde şehirlerimizin giderek daha akıllı hale geldiğini göreceğiz. Tabii ki, yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşüm bu süreci daha da hızlandıracak. Hemen her segmentte vatandaşımız artık teknolojiden hayatlarını kolaylaştırmasını bekliyor. Dolayısıyla yerel yönetimler, beklentileri karşılamak anlamında dijital dönüşüme hazır olmalı ve en doğru çözümlerle kent insanı ile sıcak bağ kurma fırsatını kullanmalıdır. Kamunun ve yerel yönetimlerin sunacağı bu hizmetler, toplumsal katılımı da olumlu tetikleyecektir. ‘Benim Şehrim’ uygulaması da ‘yeni nesil yerel yönetim anlayışının’ mükemmel bir örneğidir. Kent yönetiminin vatandaşı ile olan iletişimini güçlendiren, vatandaş isteklerine daha duyarlı bir yaklaşımı öne çıkaran bu proje; özellikle yerel yönetimlerin dijitalleşmesinde başarılı bir örneği temsil edecek. Toplum ve kamu yönetimi etkileşiminde teknolojinin rolünü somut olarak ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

“Uygulama ile belediye ve vatandaş arasında köprü kurulacak”

Koç Sistem’in kurumsal sosyal ağ uygulaması Koç Sistem workplace alt yapısının, akıllı belediyecilik alanında ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlamasından gurur duyduklarına dikkati çeken Akarca, “Şu anda özel sektörde 100 bini aşkın kullanıcısıyla Koç Sistem work place iş dünyasının sosyal medyası olarak hizmet veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin’in vizyonu ile gelişen ‘Benim Şehrim’ uygulaması çerçevesinde ise yerel yönetimler ve vatandaş arasında köprü oluyor. Koç Sistem workplace alt yapısının akıllı şehircilik alanındaki gelişmiş özellikleri ile Türkiye’de ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılacağını söylemek isterim. Koç Sistem olarak ulaşımdan, enerjiye, güvenlikten, hizmet sunumuna, Akıllı Şehir çözümlerimizle yerel yönetimlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.