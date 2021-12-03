Gaziantep kalesi engelliler için mor renge büründü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla şehrin simgesi Gaziantep Kalesi’ni mor renginde ışıklandırdı.

“Engelsiz Kent Gaziantep” için projeleri ile çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek için yeni bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda çağdaş toplum düşüncesinin bir parçası olan engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir bir hale getirilmesinin öneminin kavranması için Gaziantep Kalesi mor renge büründü. Büyükşehir tarafından yapılan aydınlatma ile engelliliğin, sadece engelli vatandaşları ilgilendiren bir sorun olmadığını, toplumun tamamında sosyal ve insani boyutları ile bütün bireyleri ilgilendiren önemli bir konu olduğu yönünde mesaj verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Girişi’nde çalışanlara 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için mor maskeler dağıtılarak günün farkındalığının sağlanması amaçlandı, girişler mor renk ile giydirildi. Personellerden ise mor renkli elbise ve aksesuar kullanılması rica edildi.