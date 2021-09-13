Gaziantep ile Ulanbatur’un kardeş şehir olmasının 10’uncu yılı kutlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur ile kardeş şehir ilişkilerinin 10’uncu yılı dönümü vesilesi ile düzenlenen “Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Sergisi”’nin açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Dostluğu, ticareti, kültürel ilişkileri ve turizmi geliştirmek amacıyla Gaziantep ile Ulanbatur şehirlerinin kardeş şehir olmasının 10’uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 28 Moğol sanatçısının eserlerinin yer aldığı “Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Sergisi” Gaziantep Sanat Merkezi’nde açıldı. Açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan katıldı. Sergide tarihi motifleriyle zengin ve çok çeşitli bir sanat geleneğine sahip olan Moğolistan’ın, çağdaş sanat akımlarıyla harmanlanarak oluşan yeni görüşü temsil eden sanatçıların eserleri yer alıyor. Düzenlenen sergi ile Moğolistan’ın çağdaş sanatı ve ülkenin kendisine dair de bir bakış sunması hedefleniyor.

Serginin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Irak Cumhuriyeti Gaziantep Baş Konsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak katıldı. Öte yandan Ulanbatur Belediye Başkanı Dolgorsürengiin Sumyaabazar video mesajı izlenildi. Sumyaabazar kardeş şehir ilişkilerinin önemine ve uzun geçmişime vurgu yaptı.

“Kardeş şehirler dünya barışına katkıda bulunuyor”

Serginin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çok özel bir anlam ifade ettiğini söyleyerek, “Moğolistan ile Türkiye arasında ortak bir geçmiş var. Bugünü ortak yaşıyoruz ve yarını ortak inşa edeceğiz. Ortak tarihimiz ve medeniyetimiz var. Ulanbatur ile Gaziantep arasında 10 yıl önce çok güzel bir kardeşlik başladı. Kültür, sosyal, gençliğe dair özel projeler beraber yapıldı. Kültür ve sanat bizi birleştiriyor. Kardeş şehirlerde dünya barışına katkıda bulunuyor. Biz biliyoruz ki Moğolistan’da bu resim sanatı, dünyaya ses verecek şekilde gelişmiş durumda. Çok güzel eserler var. Bu eserlerin Gaziantep’te sergilenmesi, hemşerilerimizle bir araya getirilmesi duyduğum mutluluğu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sanatın birleştirdiğini, evrensel olduğunu biliyoruz”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında sergiyi hazırlayanlara teşekkür ederek, “Kardeş şehir ilişkilerinin oluşması, başarılması önemli ama yaşatılması daha da önemli. 10’uncu yılda gönül coğrafyamızın bir parçası olan Moğolistan’ın bu sergiyi Gaziantep’te yapması bizim için çok kıymetli. Sanatın birleştirdiğini, evrensel olduğunu biliyoruz. Gaziantepli vatandaşlarımızın bu sergiden istifade edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Serginin Ulanbatur ile kardeş şehir oluşunun 10’uncu yılında Gaziantep’te yapıldığı için mutlu olduğunu aktaran Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, çalışmanın iyi olacağına inandığını, Moğolistan ile Türkiye arasında çok eskiye dayanan ilişkilerin olduğunu aktardı.