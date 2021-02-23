GAÜN’den Suriye’deki güvenli bölgelere eğitmen desteği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Sema İnsani ve Tıbbi Yardım Derneği arasında, Suriye’deki güvenli bölgelere yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Suriye’deki güvenli bölgelerde sağlık eğitimi alanına ilişkin işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokol töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinin bölgedeki önemine dikkat çekerek güvenli bölgelerdeki hemşire, ebe, ilk ve acil yardım ile fizik tedavi personellerinin GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu tarafından yetiştirildiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, “İmzalanan bu protokol kapsamında güvenli bölgelerdeki sağlık personellerinin mesleki gelişimlerine yönelik sertifika programları düzenleyeceğiz. Suriye’nin yeniden inşasında yükseköğretim alanında gerekli her türlü adımı atacağız” dedi.

Sema İnsani ve Tıbbi Yardım Derneği Başkanı Hasan Enveroğlu adına konuşan dernek yetkilisi Dr. Ahmed Samer Alosh ise “Suriye’de derneğimize ait birçok sağlık merkezi var. Bu protokol ile gerçekleştireceğimiz eğitimlerle sağlıkçıların mesleki alandaki yeterliliklerini artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Protokol törenine GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sema İnsani ve Tıbbi Yardım Dernek Yetkilisi Dr. Samer Alosh, Rektör Danışmanı Arş. Gör. İbrahim Halil İlgi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Soğukoğlu katıldı.