GAÜN Türkiye’nin en iyi 13. üniversitesi seçildi

20 bin üniversiteyi kapsayan araştırmada Dünya’nın en iyi bin 60’ıncı üniversitesi seçilen Gaziantep Üniversitesi, Türkiye’nin ise en başarılı 13’üncü üniversitesi seçilerek onlarca üniversiteyi gerisinde bıraktı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi’nin (The Center for World University Rankings) açıkladığı 2022 – 2023 dönemini kapsayan sıralamada listenin üst sıralarında yer alarak büyük başarı gösterdi. Açıklanan listeye göre dünya genelinde bin 60’ıncı sırada yer alan GAÜN, Türkiye genelindeki üniversiteler arasında ise 13’üncü sıraya girerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin en iyi 13. üniversitesi

2012’den beri dünya çapında yaklaşık 20 bin üniversite arasında yükseköğretim kurumunun araştırma performansı, eğitim kalitesi, saygınlık derecesi ve mezunların başarısı gibi kriterler temelinde hazırlanan sıralamada, Türkiye’den ilk iki bine 56 üniversitenin girdiği sıralamada Türkiye’nin en iyi 13. üniversitesi unvanı Gaziantep Üniversitesi’nin oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Pandemi sürecine rağmen çalışmaya devam ederek üniversitemizi üst sıralara taşıyan bütün öğretim üyelerimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarımızın artarak devamını diliyorum” dedi.