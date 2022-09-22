GAÜN Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını verdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı disiplinlerarası bir program olan Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Bahar döneminde ilk yüksek lisans mezunlarını verdi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay’ın danışmanlığını üstlendiği Özden Yıldız, danışmanlığını Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı ve Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh’un üstlendiği İrem Ketmen, danışmanlığını Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gönül Cengiz’in üstlendiği Aydın Bediroğlu ve danışmanlığını Doç. Dr. Özcan Demir’in üstlendiği Özlem Aksöz tezlerini başarıyla savunarak mezun oldu.

Mezun öğrencilere, akademik hayatlarında başarılar dileyen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, “Multidisipliner bir program olan Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı, öğrencilere sanatın farklı alanlarından hocalarla nitelikli çalışmalar yapma olanağı sunmaktadır. Öğrencilerimiz Resim, Radyo, Sinema ve Televizyon, Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik ve Cam Tasarımı, Halı Tasarımı bölümlerimizin öğretim üyelerinden kendi uzmanlık alanlarında dersler alabilmekte ve vizyon sahibi sanatçılar olarak mezun olabilmektedir” şeklinde konuştu.